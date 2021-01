Lady Gaga y Jennifer López participarán en toma de posesión de Joe Biden

En la toma de posesión como presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, Lady Gaga cantará el himno nacional y Jennifer López ofrecerá una actuación.

A las participaciones en la ceremonia de juramentación de quien será el presidente número 46 de EU, se sumará un especial de televisión de 90 minutos en horario estelar para celebrar la llegada de Biden al poder que presentará el actor Tom Hanks. Otros artistas incluyen a Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemons.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa

— Lady Gaga (@ladygaga) January 14, 2021