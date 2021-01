Es válido que Morena analice si puede o no aliarse con el PAS: GDN

No debe de perderse de vista que el objetivo es que en Sinaloa la Cuarta Transformación pueda consolidarse a partir del gobierno estatal, opinó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava.

La diputada se refirió a la oposición sobre una posible alianza electoral con el PAS, expresada por un grupo de legisladores encabezado por la senadora Imelda Castro y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez.

Aseguró que no descarta ni promueve la alianza con el PAS, pero enfatizó que cuando se está en una competencia electoral lo peor que se puede hacer es cerrarse a ese análisis obligado y tomar decisiones.

Expuso que Morena tiene opiniones críticas hacia el PAS porque no son la misma fuerza política y por obvias razones tienen que existir diferencias, como incluso también el PAS critica a Morena, pero pueden darse coincidencias.

“Cuando se va a una competencia electoral la obligación de toda organización política es revisar cuál es su estrategia poniendo en el centro el tener el triunfo, por lo que es válido que Morena haga su análisis de con cuáles fuerzas puede aliarse o no”, expresó.

Mal haría Morena, dijo, que como un partido que busca gobernar no hacer el análisis muy concreto con elementos sólidos y estratégicos de su contexto y de las fuerzas políticas que irán a una contienda electoral.

Sostuvo que hay una fuerza opositora que se ha unido principalmente porque quiere frenar el avance de la Cuarta Transformación y por eso hoy de manera electoral hay una fusión entre el PRI, el PAN y el PRD, aunque ellos son distintos en muchos aspectos, en otros han sido cómplices en muchos temas que han mantenido en un atraso al pueblo mexicano.

Recordó que Morena tiene diferencias con el PT y no se coincidió en la agenda legislativa en todos los temas, como ha sido también por el Verde Ecologista.

Cuando se va a una competencia electoral, indicó, no está en juego la agenda legislativa, sino cómo se suman coincidencias.

Morena deberá la revisión de cuáles son las ventajas y desventajas, comentó la diputada.

Recordó que Morena a nivel federal ya tiene una alianza con el PT y el Partido Verde Ecologísta, peno en los estados se ha seguido revisando si es posible avanzar o no es conveniente con otras fuerzas políticas y será la dirigencia nacional quien decida.

Domínguez Nava expresó su respeto a las expresiones en contra o a favor, en donde lo importante es que el partido abra los espacios.

Coincidió con lo expresado con el precandidato Rubén Rocha Moya en su evento de arranque de campaña al dar una bienvenida a todas las voces y al debate al interior de Morena con argumentos sólidos.