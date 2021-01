Manifestantes en el Capitolio eran ‘terroristas domésticos’: Joe Biden

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, señaló que las personas que irrumpieron ayer miércoles de forma violenta en el Capitolio, no eran “manifestantes, eran alborotadores, insurrectos y terroristas domésticos”.

El demócrata, dijo que se trató no de una “disensión, fue desorden”.

“Lo que presenciamos ayer no fue disensión, fue desorden. No eran manifestantes, eran alborotadores, insurrectos y terroristas domésticos. Ojalá pudiéramos decir que no lo vemos venir, pero eso no es cierto”.

En una declaración desde sus oficinas en Delaware, Estados Unidos, Biden condenó los hechos, los cuales describió como “unos de los días más oscuros en la historia de nuestra nación” así como un “asalto sin precedentes sobre nuestra democracia”.

Responsabilizó de manera directa al aún mandatario Donald Trump por lo ocurrido.

“Fue un salto literal contra la ciudadela de la libertad, el mismo Capitolio de los Estados Unidos. Fue un asalto sobre el Estado de derecho”, mencionó.

“No es cierto que no podríamos haber previsto esto. Durante los últimos cuatro años hemos tenido un presidente que ha dejado en claro su desdén por la Constitución”, agregó.

Asimismo, se refirió a los hechos como un ataque sin precedentes a las instituciones democráticas.

“Desató un ataque sin precedentes sobre las instituciones democráticas y lo de ayer fue el punto cúlmine. Ha llamado a la prensa ‘el enemigo del pueblo’. Ese es un lenguaje usado por los autócratas y dictadores”.

Biden acusó a las fuerzas de seguridad de actuar con mayor clemencia, que al lidiar con los manifestantes contra la desigualdad racial del movimiento Black Lives Matter.

“Nadie me puede decir que si hubiera sido un grupo de manifestantes de Black Lives Matter el que estaba protestando ayer, hubieran sido tratados de manera muy, muy diferente a la banda de matones que asaltó el Capitolio. Sabemos que es verdad y es inaceptable”, expresó.

Dentro de su discurso, Biden indicó que su nieta Finnegan le mandó una foto que mostraba a numerosos agentes de fuerzas de seguridad montando guardia en los escalones del monumento a Lincoln en una de las protestas de Black Lives Matter que tuvieron lugar durante el verano, y le señaló el contraste con la menor cantidad de oficiales presentes el miércoles. Indicó que Finnegan le dijo que la diferencia “no era justa”, y se mostró de acuerdo con el análisis.

Una vez terminadas sus declaraciones, Biden procedió a presentar a sus nominados para el departamento de Justicia, entre los que se destaca Merrick Garland como el candidato a fiscal general, y evitó referirse a los crecientes llamados a remover a Trump de su cargo.