Apoyará alcalde Estrada Ferreiro candidatura de Rocha

El alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro se pronunció sobre la designación como precandidato a la gubernatura de Sinaloa de Rubén Rocha Mocha, realizada esta tarde en la sede nacional del partido Morena.

“Estamos listos para apoyar al senador Rocha Moya si es el candidato ya al gobierno de Sinaloa, estamos dispuestos a apoyarlo porque estamos trabajando por un proyecto de nación”, dijo.

En un mensaje en Facebook poco antes de las 20:00 horas de este día, Estrada Ferreiro agradeció la invitación por parte de la dirigencia para participar de encuesta para designar al precandidato en Sinaloa.

https://www.facebook.com/estradaferreiro/videos/751329442401308/

Señaló que fue informado por el propio Mario Delgado alrededor de las 14:00 horas para no enterarse por redes sociales ya que la notica fue dada a conocer a través del Facebook del también diputado federal por Morena.

“Me comunicó (Mario Delgado) que había sido el senador Rubén Rocha y agradecí yo mucho su atención porque dijo que me lo estaba haciendo saber en ese momento para que no me enterara por las redes”, dijo.

Finalmente respecto a sus aspiraciones señaló que esperará los tiempos para decidir siempre y cuando su partido lo designe a buscar la reelección.