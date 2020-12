Rocha Moya llama a sus compañeros a la unidad

El virtual candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, llamó a la unidad a los ex aspirantes a la candidatura.

“Falta mucho, hay que caminar juntos, tenemos que construir la unidad, particularmente me importa mucho construir esa unidad junto con mis compañeras y compañeros que participamos en esta contienda interna, quienes se inscribieron buscando la candidatura deben de ser parte de este proyecto incluyente, el proyecto no es mío no es de nadie en particular, representamos a Morena por lo tanto vamos a estar juntos”, dijo.

En un breve mensaje difundido en sus redes sociales reconoció la participación y madurez de sus compañeros para admitir que el proceso de elección se llevó conforme a las normas del partido.

“Quiero manifestar mi interés por ir integrándonos al trabajo que nos lleve a representar con mucha dignidad a nuestro partido el próximo 2021”, mencionó.

Rocha Moya agradeció a todas las personas que los acompañaron para llegar a la candidatura.