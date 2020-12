Stasac y Ayuntamiento: entre la política y los derechos sindicales

El tribunal echa abajo el emplazamiento a huelga del Sindicato

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) perdió una primera batalla ante el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. El emplazamiento a huelga no procedió en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.

Desde antes de iniciado el proceso Estrada Ferreiro reiteró que no procedería. Que no había ilegalidad por parte de su administración y que no existían motivos por el cual el paro sucediera.

“Yo no veo ningún supuesto en la Ley hasta ahorita. Les hemos pagado sus salarios puntualmente, su aguinaldo puntualmente, el aumento de salario que pidieron tenemos hasta diciembre para resolverlo y quizá un poco más porque el monto de la inflación lo dan a conocer a fines de diciembre o fines de enero, y a partir de ahí es que estaremos decidiendo cuánto es el aumento para los trabajadores”, dijo.

Y finalmente el proceso fue desestimado por el Tribunal, presidido por Delma Edith Inzunza Castro y notificó a ambas partes tras siete días naturales, cuando esto debió ser a los cinco días. Este hecho generó sospechas en el STASAC de jugar con dados cargados.

“Ayer nos notificaron ya (jueves 17), dos días después de que debieron hecho porque son cinco días naturales. Nos dieron la resolución, ya sabíamos más o menos que la iban a sacar así, que la huelga es ilegal y nos dan los argumentos”, explica Julio Duarte.

El principal argumento del Tribunal vino desde el paso uno para un emplazamiento a huelga: obtener dos terceras partes en una asamblea general. Y llevarla a cabo en días de pandemia es prácticamente imposible, por lo que el STASAC argumentó llevar a cabo otras medidas para lograr el quorum legal y proceder al proceso de paro laboral.

“Me llama mucho la atención de lo que consideran en el acuerdo porque contraviene a los posicionamientos que a nivel nacional se están viviendo, no puedes ver que la gente se reúna en masa y ellos argumentan ese tipo de cosas”, dijo.

El secretario general del STASAC señaló que a final de cuentas la presidenta del tribunal no deja de ser una empleada del ayuntamiento por lo que de una manera esperaban una resolución de este tipo.

Posterior a la notificación, el alcalde Estrada Ferreiro envió un mensaje en sus redes sociales a la base sindicalizada, en donde explica las diferencias con Julio Duarte, todo, en torno al incremento salarial.

“No estoy dispuesto a pagar con dinero del pueblo ningún apoyo que me pueda gestionar una persona como él, que pretende vender la dignidad de ustedes como trabajadores solo por quedar bien con un grupo de sindicalizados”, dijo en su comunicado.

Y es que el argumento del presidente municipal sobre el movimiento sindical es que lo mueven fines políticos y no laborales como lo argumenta Julio Duarte.

“Hay mucha gente muy consciente de los trabajadores que sabe perfectamente bien que nunca les hemos negado nada y si hay una prestación en el contrato colectivo la restringimos a la cuestión lógica y jurídica”, explicó Estrada Ferreiro.

Sin embargo la respuesta no satisface a Duarte Apán. Insiste en que el aumento salarial y el incumplimiento a obligaciones del patrón para con el sindicato son suficiente para emplazar a huelga, pero igual sospecha que la batalla estaba perdida antes de iniciarla.

“A final de cuentas es muy claro que ya tenían la decisión tomada porque hace tiempo el alcalde venía declarando que es ilegal y que no iba a proceder, o sea, se ve muy claramente que hay un contubernio con el tribunal porque a final de cuentas no deja de ser una extensión del ayuntamiento y pues también acaban de recibir su aumento salarial así como lo recibieron los funcionarios”, dijo.

El otro paso que hace desconfiar al sindicato de la imparcialidad del Tribunal es que este debía declarar la legalidad del proceso de manera colegiada, y no fue así, sino que el dictamen provino de la presidenta del órgano juzgador.

“No pasa nada, vamos a una instancia más arriba para llevar nuestro emplazamiento a huelga, vamos a ampararnos y a seguir intentando legalmente con el tema.

Iniciar con el pie izquierdo

La relación entre la nueva secretaría general del STASAC y el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje no inició de la mejor manera. El 12 de agosto de este año un grupo de agremiados tomó las oficinas como protesta al rechazo al nombramiento de Jorge Uriarte Obregón como representante de los trabajadores ante el tribunal.

La manifestación la dirigió mismo Jorge Uriarte, ex líder sindical junto con un puñado de trabajadores jubilados. El nombramiento por parte del STASAC fue el 4 de agosto y la respuesta del tribunal fue un día antes, el 3 de agosto. Hecho que levantó suspicacias hacia el sindicato.

“Queremos hablar con la presidenta para ver qué requisitos no cumplimos”, explicó durante la manifestación Jorge Uriarte.

Finalmente la manifestación se levantó con la promesa de revisar dicha representación, sin embargo no ha avanzado. Al respecto, Jorge Uriarte considera que no es casualidad y que por el contrario, levanta más sospecha de que el Tribunal juegue en favor del ayuntamiento.

“Ya no hubo propuesta, sigue como representante de los trabajadores el de la anterior administración (del sindicato). El tribunal está totalmente trabajando para el patrón, no he visto si es que levantó acta el pleno del tribunal o nada más lo está firmando la presidenta”, explicó.

En medio de la disputa queda el trabajador sindicalizado, los de abajo. Los que menos ganan y tuvieron un incremento mínimo en consideración con los altos funcionarios, como el mismo alcalde y directores de áreas.