La peor tragedia del ciclismo en Ahome

‘Pega y huye’ embiste a dos pedalistas, mata a uno y postra en cama a otro

Julio César Manuel García Mendívil era un veterano ciclista de 45 años y murió enseñando su deporte a una mujer, María Paulina, de 27 años, que convalece en un hospital privado, pero aún sin salir de un estado grave.

Ambos se convirtieron en mártires del ciclismo deportivo local, el domingo 13 de diciembre, cuando un conductor desconocido los arrolló, matándolo a él e hiriendo a ella, su coequipera.

El viernes el conductor homicida presuntamente acudió a rendir su declaración en la Vicefiscalía zona norte, pero se desconoce su identidad.

De acuerdo con la primera investigación del accidente, este ocurrió a las 9:58 horas del domingo 13 de diciembre en el kilómetro 12 de la carretera Los Mochis-Topolobampo, según el peritaje 353/2020 elaborado por dos oficiales investigadores de hechos de tránsito de la policía municipal.

Estos resumieron que Julio César Manuel y María Paulina circulaban hacia Los Mochis procedentes de Topolobampo por el carril de acotamiento derecho cuando el conductor de un Honda les invadió el carril y por la espalda embistió primero al pedalista y después a la ciclista. A él lo mató casi al instante porque le fracturó el cráneo y a ella le pegó en la cabeza, tórax y piernas, fracturándola.

Luego, sin más, el sujeto escapó sin auxiliar a sus víctimas.

En el escape, el conductor que para entonces ya era un Toyota color champagne, modelo 2007 al 2010 tomó rutas alternativas para burlar a la policía y las cámaras de seguridad, y se escabulló.

En redes sociales se desató una verdadera cacería, incluyendo recompensa.

Y la policía municipal desplegó la búsqueda con todo lo que tienen, y este viernes fue localizado el auto Toyota Camry, color chapagne, sin placas de circulación y con el medallón delantero destrozado aparcado en la calle Jesús González Ortega entre Artículo 12 y Naranjos, en el fraccionamiento Los Naranjos.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce dijo que mantienen vigilancia en talleres de carrocería, deshuesaderos y callejera porque el auto no ha sido sacado de la ciudad, sino que está oculto en alguna cochera o en una bodega. “En algún momento, esperamos que algún conocido de él lo delate. Siempre hay alguien que sabe lo que ocurrió y en dónde está el responsable. Esa información es la que esperamos, aunque no hay flagrancia y no podremos detenerlo, es un caso de culpa, que no necesariamente terminaría en prisión oficiosa, sino en una reparación del daño”, dijo.

Tras al accidente, cibernautas de las redes sociales se desataron en condenas, y aunque se movilizaron los amigos de los ciclistas, la convocatoria inicial no juntó adeptos. Una treintena a lo mucho. El domingo pasado el Comité Municipal de Ciclismo convocó a una rodada masiva que paró en el lugar del accidente y clavó una bicicleta blanca en memoria del ciclista.

Felipe Juárez Soto, presidente del Instituto Municipal del Deporte, guardó silencio en torno al caso.

Pero Francisco Fong Medina, conocido como Kiko Fong, con 36 años como promotor y entrenador de ciclismo y padre de la ciclista Frany Fong, clasificada para los Juegos Panamericanos de Toronto y ex campeona nacional, aseguró que el accidente de los pedalistas es el más grave en la historia del ciclismo en Ahome, y fue consecuencia de una serie de errores de logística y respaldo oficial que se acumularon durante años.

Recordó que en cuanto él y un grupo crearon la primera ciclovía en el circuito del Centro de Usos Múltiples, la policía los arrestó por señalizar las franjas en verde, siendo una responsabilidad de la autoridad. “De ese tamaño es el problema”, consideró.

Incluso, dijo, los accidentes como caídas, desplazamientos por turbulencia en carretera son comunes, aún llevando el auto escolta o “barredora”. Su hija los sufrió varias veces y el campeón nacional local, Ulises Cestino, también.

Dijo que el entrenamiento en la carretera es una obligación porque los “ruteros” necesitan cientos de kilómetros de rodada y no hay una ciclovía para soportarla.

Rodríguez Ponce coincidió con Fong y afirma que siempre y cuando se organicen los clubes de ciclismo y salgan a entrenar en pelotones de 15 pedalistas o más, tendrán el abanderamiento de patrullas, pero en los casos individuales esto se dificulta.

El regidor, Gerardo Amado Álvarez se pronunció porque el municipio asuma la responsabilidad de resguardar la integridad física del deportista porque la irresponsabilidad de los conductores se eleva cuando no hay vigilancia, o cuando el oficial de vialidad se hace de la vista gorda a cambio de un billete.

Mientras que Luis Felipe Villegas, fundador del colectivo “Rueda Verde” denunció que la omisión de la autoridad municipal ha costado la vida de ocho ciclistas por lo que ha llegado el momento de ponerles un alto.

Tras el peor accidente deportivo, Isabel Mendoza, Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado se reunirá este lunes con los clubes de ciclismo regionales para relanzar una campaña de concientización a automovilistas y motociclistas sobre el respeto al ciclista, crear la infraestructura ciclista y señalética en Los Mochis, crear la ciclovía segregada Los Mochis-Topolobampo, y justicia para los fallecidos.