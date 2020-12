Harry y Meghan estrenarán su propio programa de podcast en Spotify

El príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle han firmado un acuerdo de varios años con Spotify. Los Duques de Sussex tendrán su propio programa de podcasts a través de una de las firmas de la compañía, Archewell Audio.

Los podcasts estarán presentados y producidos por los propios Harry y Meghan, con el objetivo de “construir una comunidad a través de experiencias, vivencias y valores compartidos”. Se espera que la primera serie de audios llegue en 2021, aunque, previamente, Spotify lanzará un especial navideño con la pareja, que compartirá historias de “amor y esperanza” de cara al año nuevo.

“Lo que nos encanta a la hora de producir podcasts es que nos recuerda a todos que debemos tomarnos un momento y escuchar, de verdad, para poder conectar entre nosotros, sin distracciones”, explicaron los duques mediante un comunicado.

“Con los desafíos que hemos tenido en 2020, nunca ha habido un momento más importante para hacerlo, porque cuando nos escuchamos, podemos conocer las historias de los demás y recordar que todos estamos interrelacionados”, agregaron.

Este acuerdo llega pocos meses después de que el hijo de Diana de Gales y la exactriz firmasen un acuerdo con Netflix para proyectos exclusivo para televisión y cine. Desde marzo de este año, la pareja está residiendo en Los Ángeles (con información de Proceso).

Put. The. Kettle. On.

A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R

— Spotify (@Spotify) December 15, 2020