INE e IEES definen destino del ‘Químico’ esta semana

“Es en la cuestión jurídica de los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), donde se va a decidir el destino del ‘Químico’ Benítez”, afirma el abogado David Librado Díaz.

Para David Librado Díaz, ex subdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, el destino político del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se decidirá en el INE y/o en el IEES.

“Tanto el INE como el IEES están facultados para rechazar la candidatura, ese es el acuerdo que se tomó en México de que las personas que maltrataran a las mujeres pues no tenían derecho a ser candidatos; y el mismo Morena aceptó, pero ya Morena le aceptó la precandidatura (al alcalde)…”, dijo el ex funcionario morenista.

Librado Díaz se refiere al Acuerdo del Consejo General del INE (ACGINE) por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, publicado por el Diario Oficial de la Federación.

Elsa Bojórquez Mascareño, síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, había presentado una demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), por violencia de género al ejercicio de su función, dijo, porque fue atropellada en su facultad para proponer al titular del Órgano de Control Interno, y el cabildo de Mazatlán ratificó a Rafael Padilla Díaz.

Contra viento y marea

Según, Guillermo Torres Chinchillas, presidente magistrado del TEESIN, se había confirmado violencia política de Luis Guillermo Benítez Torres contra la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, Mascareño, pero que ello no lo inhabilitaba para participar en la elecciones de 2021.

“La sentencia no tiene ese alcance para determinar: no se le debe registrar. No, nosotros únicamente atendimos la demanda que se presentó por parte de la Síndica procuradora, y el análisis resultó que, en efecto, había obstrucción del cargo y que se daban los elementos para considerar que había violencia política en razón de género, esta sentencia va a pasar a un listado que va a tener el INE o el IEES, para que al momento de que les presenten la solicitud de registro, ya ellos valoren la contundencia del asunto y determinen si es

procedente o improcedente el registro”, dijo Torres Chinchillas, el 3 de diciembre, al diario Noroeste.

El martes 15 de diciembre, se cumple la fecha que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se marcó públicamente el viernes 13 de noviembre, para pedir licencia en busca de la candidatura a la gubernatura de Sinaloa.

“…Porque ya lo anuncié, el químico tiene palabra, yo el día quince me voy, pido licencia, me duele el alma, dejar de hacer lo que estoy haciendo, pero quien no se arriesga no cruza el río”, dijo el Químico Benítez, en su discurso del 13 de noviembre en Ciudades Hermanas.

Para detener las opiniones adversas a su jefe político, José de Jesús Flores Segura, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, salió a declarar a los medios de comunicación que los derechos políticos de Benítez Torres, estaban a salvo.

El 9 de diciembre, el propio “Químico” Benítez se deslindó de haber ejercido violencia política de género contra la síndica procuradora y aseguró que “llueve, truene o relampaguee” será el candidato a la gubernatura del estado, por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

David Librado Díaz, otrora asesor jurídico del gobierno municipal presidido por el “Químico” Benítez, considera que éste, por el acuerdo signado por MORENA con el Consejo General del INE, no podría ser registrado como candidato.

-De acuerdo a Torres Chinchillas la sentencia va al listado del INE o el IEES- se le comenta a Librado Díaz.

-Es muy claro que tanto el INE como el IEES ya tienen conocimiento, ellos tomarán la determinación de aceptar o no una candidatura. Ese puede decir no puede ser candidato, a todo lo puede inhabilitar, el que lo inhabilitaría sería el órgano electoral, es el INE o el IEES de acuerdo con la candidatura que busque. Si va a gobernador, pues va por el IEES, y si es diputado federal es por el INE. Y si va por la alcaldía también por el IEES.

-A su entender, ¿cuál sería la perspectiva del Químico?

-Pues sería estar apostándole a una resolución que nunca se va a dar, ahí en Guadalajara; pero son presiones políticas que él está haciendo. La verdad es muy clara la sentencia de la no candidatura y de no registro por parte del INE o del IEES. Entonces no sé qué argumentos jurídicos tendrán, porque esto más bien parece político no jurídico. Pero todas las demandas las han perdido en los tribunales, esas es la verdad.

PARA SABER

3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA

Del inciso h) del punto 10 del “capítulo” IV del “3 de 3 contra la violencia” del ACGINE:

“h) 3 de 3 contra la violencia: se establece que las y los sujetos obligados por los lineamientos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura

firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentren bajo tres supuestos:

I. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

II. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias (sic)”.

Artículo publicado el 13 de diciembre de 2020 en la edición 933 del semanario Ríodoce.