Discrepan diputados de Morena sobre proyecto de basura de Mazatlán

El proyecto del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, de impulsar un contrato privado para el funcionamiento de una planta para el tratamiento y disposición de los residuos sólidos generó posiciones encontradas en dos diputados de Morena.

El tema fue subido a tribuna por el diputado de Morena, Apolinar García, quien señaló que el contrato para la privatización de la basura dejaría sin una fuente de ingresos a las personas dedicadas a la pepena, además afectaría a las empresas que trabajan en la recolección de desechos en diversos fraccionamientos privados.

Agregó además que los montos que señala el contrato que se pretende firmar con una empresa privada obligaría al Ayuntamiento de Mazatlán a tener que obtener basura de las ciudades cercanas para poder lograr obtener el volumen que se requiere para cumplir con el contrato, lo que ocasionaría afectaciones económicas al municipio.

En su participación en tribuna durante la sesión ordinaria, la diputada de Morena, Victoria Sánchez, defendió la propuesta del alcalde Luis Guillermo Benítez, al sostener que el proyecto de la planta tratadora de residuos resulta técnica y económicamente muy favorable para la ciudad.

Señaló que Mazatlán cuenta con un problema que es común en las ciudades de México, por el manejo deficiente de la basura, al contar con un “Basurón”, el cual básicamente es un tiradero a cielo abierto, que no cumple con las normas establecidas a nivel nacional por la SEMARNAT, su operación no contempla los riesgos ambientales de contaminación de suelos, arroyos y mantos acuíferos, ni los derivados de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera.

Para enfrentar dicho problema heredado por administraciones anteriores, dijo, se propone modernizar la infraestructura para el manejo de residuos sólidos urbanos en los sitios de tratamiento y disposición final, con el propósito de que se implementen tecnologías que cumplan con las normas ecológicas del país y así reducir al máximo la contaminación del suelo, de la atmósfera y del agua.

Comentó que fueron analizadas diversas propuestas de empresas interesadas en otorgar el servicio, la que se perfila como ganadora de la concesión es ESSSAB Latino América, la cual opera en Europa, Asía y Norteamérica desde hace más de 30 años.

De ser seleccionada, aseguró, traerá a Mazatlán una inversión de 300 millones de dólares, dado que tendría que construir, mantener, administrar y operar la planta Waste To Energy para el tratamiento térmico de los residuos sólidos urbanos y su conversión a energía eléctrica limpia.

La planta deberá contar con procesos tecnológicos que garanticen no generar malos olores, no generar ruido y no contaminar el medio ambiente, mencionó.

La licitación se propone a 30 años pero una vez transcurrido ese tiempo la planta pasaría a ser patrimonio del Ayuntamiento de Mazatlán, además de que el tratamiento final de los residuos sólidos urbanos podrán ser ejecutados sin la necesidad de tener operando un “Basurón”, por lo tanto el beneficio ecológico resulta innegable, explicó.