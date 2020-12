Claman familiares y alumnos que regresen con vida al maestro de Matemáticas

“Regrésenos a nuestro querido maestro Misrael, en esta navidad, una persona profesional que nos hacía que amáramos la física, matemáticas y química, y que no creemos que haya andado en cosas malas, porque es un hombre bueno”, piden alumnos del nivel escolar de Primaria, Secundaria Preparatoria y Universidad.

Como muchas madres de familias que tienen a sus hijos desaparecidos en Sinaloa y en diversas partes del país, Magdalena Machado, suplica esta navidad, por el pronto regreso de su hijo Misrael Armando Sepúlveda Machado, de 30 años de edad, desaparecido en Mazatlán, desde el 17 de julio de 2020.

A Misrael lo buscan sus familiares desde las 17:00 horas, del 17 de julio, cuando salió de su domicilio vestido con un pantalón azul cielo y camisa tipo Polo con cuello, en automóvil (plataforma DIDI) Versa color gris, VK-117-B.

Magdalena Machado relató a Ríodoce la pesadilla que ha vivido desde julio, suceso que la ha llevado a buscar a su hijo hasta en las entrañas de la tierra.

Súplica de una madre

Si los matas no los desaparezcas, pide, déjalos donde los encuentren, si algo te debían con su vida ya pagaron, no seas tan inhumano, no solo les hiciste daño a ellos, dañaste a toda la familia, y si aun lo tienes con vida devuélvelo con vida, te lo suplico por favor.

Agrega: Si despareces a nuestro ser querido, no lo entierres, no lo dejes en un lugar donde no podamos encontrarlo, no lo quieras borrar de la tierra, no lo quemes por favor, ayúdanos a que no pase eso, al fin ya está muerto, tu objetivo ya lo cumpliste.

¿Sabes? Añade, no nada más desapareciste a nuestro familiar, desapareciste a toda su familia que tanto lo ama, a él le hiciste daño, y a nosotros nos dejaste muertos en vida.

Tus razones tuviste para hacer lo que hiciste, continúa, no juzgamos, lo único que queremos es encontrarlo, y ¡tú más que nadie sabes dónde está!

No te imaginas cuantas familias, reflexiona, están muriendo de dolor, no porque los hayas desaparecido, sino por no encontrarlos, ayúdanos a hacer milagros para que ellos puedan regresar con su familia que tanto los esperan.

A lo mejor si crees en Dios, nosotros oraremos por ti, y él te convertirá y te ayudará en tus necesidades y debilidades, ayúdanos a encontrarlo para poder liberarnos de esta angustia constante, de antemano, muchas gracias, enfatiza.

Y si con el grande favor de Dios, aun lo tienes con vida, ruega, por ahí en algún lugar, mándanos una foto, un mensaje, una llamada, te lo suplicamos, con todo el dolor que sentimos, pero danos alguna señal.

Suplica: por tu madre santa te lo pedimos de rodillas, imploramos tu ayuda, a ti te lo decimos, tú que sabes algo de él, no averiguaremos nada, solo queremos saber de él.

Pedimos lo sigan poniendo en sus oraciones, la fe es grande y Dios es milagroso, y en él confiamos infinitamente, con la esperanza en lo más alto, y con los brazos abiertos lo esperamos, expresa a educandos y amigos de su hijo.

Cursos expres

El 8 de mayo, se enfocaba como maestro de matemáticas: “atención padres de familia se imparten cursos de matemáticas, la disciplina que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico…”

“Se imparten cursos expres de aritmética, algebra trigonometría geometría analítica cálculo diferencial e integral, probabilidad y estadística, cálculo vectorial álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo de varias variables, derivadas parciales, promovía.

Asimismo, difundía diversas materias: curso básico de electricidad, estática, dinámica, electromagnetismo, cinemática, contabilidad, matemáticas financieras, todas las materias de ingeniería industrial.

E igualmente cursos para Telmex, cursos para trastornos del aprendizaje y solución. Química 1 y 2. Cursos de computación Excel Word, Power Point. PRIMARIA, PREPA Y UNIVERSIDAD”.

Misrael Armando Sepúlveda Machado, quien como maestro ofrecía, “si tu hijo no le entiende a los problemas que dejan en sus clases de matemáticas, física o química de primaria, secundaria, preparatoria o universidad, nosotros te ayudamos”; desde el 17 de julio está desaparecido y sus familiares, amigos y alumnos suplican a quienes sepan su paradero ayuden a regresarlo sano y salvo.

Artículo publicado el 13 de diciembre de 2020 en la edición 933 del semanario Ríodoce.