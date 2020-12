Policías resguardan entradas a La Lomita

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, resguardan el templo de Nuestra Señora de Guadalupe para impedir el ingreso de feligreses en la víspera del Día de la Virgen.

“En esta ocasión, el trabajo que vamos a desarrollar es verificar que permanezcan los accesos cerrados hacía el templo de La Lomita, en este momento ya hay personal establecido en todas las entradas con la finalidad de evitar que intenten ingresar”, señaló el titular de la SSPyTM, Óscar Guinto Marmolejo.

Respecto a las peregrinaciones que acostumbran a llegar a entregar mandas les exhortó a abstenerse porque el templo estará cerrado.

“En caso de que definitivamente no puedan o no quieran dejar de hacer su peregrinación, que mantengan su sana distancia y que consideren que llegando aquí no van a poder ingresar al templo”, indicó.

Sobre si habrá o no detenciones a quien se niegue a acatar la disposición, explicó que se les solicitará el apoyo, y que solo si se comete una falta al bando se les conducirá al Barandilla.

“Estamos en el entendido de que vamos primero a platicar con todas las personas, pero al igual, si hay personas que violentan el Bando del Policía pues van a ser conducidas a Barandilla”, manifestó.