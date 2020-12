Los riesgos para Tatiana es que ‘se le suba el poder y se haga chaira’: Manuel Clouthier

El empresario Manuel Clouthier Carrillo señaló que ante el nombramiento de su hermana Tatiana como secretaria de Economía, el riesgo es “que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use”.

Luego que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informara cambios en su gabinete, entre ellos la designación de la diputada federal y ex coordinadora de su campaña presidencial, Manuel Clouthier habló del tema a través de Twitter.

“T @tatclouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a Mexico, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !”, escribió.

En otro tuit el ex diputado federal consideró que en su nueva encomienda, Tatiana tendrá tres retos: escuchar a los empresarios, que López Obrador la escuche y que el gobierno no estorbe.

“Grandes retos presenta @tatclouthier en su nueva encomienda como Secretaria de Economía, 1- escuchar al empresariado sin pontificarles (amlo ya se encarga de eso); 2- que el presidente @lopezobrador_ la escuche, 3- que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo”, mencionó.

Hasta el momento Tatiana Clouthier no se ha manifestado sobre el nombramiento ni respecto a los comentarios de su hermano, aún cuando en otras ocasiones han protagonizado discusiones en las redes sociales.