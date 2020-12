Tercer día de quema de casas en Choix este lunes

Un grupo de facinerosos se apropiaron este lunes de tres rancherías de la serranía de Choix y continúan quemando casas y vehículos y desplazando a sus moradores al monte, según denuncias de familiares de los desalojados.

Esta tarde, poco después de las 17:00 horas, los sujetos armados se apostaron en Puerto la Judía y comenzaron a desalojar las viviendas para después incendiarlas. La misma operación están consumando en la Ladrillera, otra de las poblaciones sierra arriba que desde el sábado sufre los ataques.

Por la mañana, los familiares de los residentes denunciaron que un convoy de 20 camionetas con sujetos armados habían ingresado al poblado el Potrero de Cancio sitiándolo.

Incluso se dieron el lujo de regresar al camión de pasajeros para evitar que la gente pidiera auxilio.

Sin embargo, la población logró llamar al 911 para reportar el caso, pero ninguna institución armada militar o corporación policial los auxilió.

Esta tarde, los residentes reportan que densas humaderas se elevan al cielo desde varios puntos de el Potrero de Cancio, Puerto la Judía y la Ladrillera.

Hasta ahora, el paradero del cristiano apostólico Marcelino R.R., de 58 años de edad es desconocido.

A él se lo llevaron los sujetos armados la tarde del sábado cuando estos interrumpieron un culto.

Tras conocerse los hechos, las iglesias de la ciudad de Los Mochis se unieron en oración en favor de Marcelino, pero este aún no era localizado.

De acuerdo con los denunciantes, el auxilio a la población aún no llega, y si arriba es momentáneo porque no se mantienen en vigilia.

Cuando las fuerzas del orden salen de las comunidades, los facinerosos retornan.

Los ataques se han recrudecido a partir de enero del 2020 cuando fueron masacrados cuatro personas en el Vado, Choix.

La administración municipal de Omar Gil Santini ha sido golpeada por los delincuentes pues su secretario, Francisco Javier Fierro Torres fue privado de la libertad y asesinado, su primera funcionaria, Edith Márquez Meza renunció al cargo tras ser amenazada de muerte y semanas después su padre, José Márquez Sánchez fue ultimado en su rancho de Bacayopa.

Ambas familias abandonaron Choix para evitar morir a manos de estos grupos.

En noviembre, Moisés Rábago Vega, líder de los desplazados, fue momentáneamente capturado por desconocidos y torturado. Apareció con vida, pero golpeado.

En este mes, cuatro personas han sido asesinadas en Choix.

Otras familias que también han sido atacadas por los gavilleros decidieron aliarse y a manera de autodefensas enfrentarlos para evitar ser desplazados.

Las escaramuzas continúan hasta ahora entre atracadores y defensores.