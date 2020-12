Organiza Ayuntamiento de Mazatlán consulta ciudadana para decidir si habrá Carnaval o no

Porque el Gobierno no encuentra la manera de resolver “la situación del desfile”, el próximo domingo 6 de diciembre, hará una consulta ciudadana sobre la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán, que está proyectado a celebrarse del jueves 11 al martes 16 de febrero de 2021.

El alcalde Luis Guillermo Benitez Torres aseguró que continuará escuchando al pueblo, por lo que su Administración hará la consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan sí o no la celebración de la máxima fiesta, según informó la Comuna a través de un comunicado.

“Y precisamente porque no le encontramos cómo resolver la situación del desfile del Carnaval, me comprometí a hacer una consulta ciudadana, es decir, que no lo decidan las autoridades, que lo decida la ciudadanía, de tal forma decirles, si ustedes así quieren, vamos a ser todos corresponsables de lo que pueda suceder en el Carnaval”, expuso.

José de Jesús Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento, dijo que luego de que el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa no pudo hacer este proceso el pasado domingo, sin embargo, ofreció su asesoría al Gobierno de Mazatlán para que lo lleve a cabo el 6 diciembre.

Jose Ángel Tostado Quevedo, Director del Cultura, detalló que las mesas de recepción de la decisión ciudadana estarán instaladas en las plazuelas República, del Centro de la ciudad, y de las colonias Francisco Villa, Flores Magón y Benito Juárez, así como en Villa Unión y El Habal.

Explicó que las boletas tendrán una sola pregunta “No obstante la pandemia, estás de acuerdo con que se realice la fiesta del Carnaval de Mazatlán 2021”, y los ciudadanos deberán votar “Sí” o “No”.

Tonatiú Guerra Martínez, titular de Bienestar y Desarrollo Social, mencionó que su dependencia colaborará en la consulta ciudadana con la apertura y cierre de las mesas de recepción, sin embargo, será el Consejo de Administración de Cultura el que dé a conocer los resultados.

Para la consulta habrá 30 mil boletas y sólo podrán participar ciudadanos con credencial de elector; las mesas de recepción estarán abiertas de las 8:00 a las 16:00 horas.