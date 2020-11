Bonos Covid para trabajadores de salud se entregarán mañana lunes: Quirino Ordaz

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer que el Bono Covid se entregará a partir de mañana lunes a 5 mil trabajadores de hospitales públicos de Sinaloa.

Durante una rodada desde Escuinapa hasta Teacapán para celebrar el Día Municipal de la Bicicleta que congregó a decenas de ciclistas y donde no se respetó la sana distancia ni se utilizó de forma obligatoria el cubrebocas, el mandatario señaló que las compensaciones irán de los 2 mil hasta los 6 mil pesos.

En total dijo que el estado erogará 15 millones de pesos de recursos propios para otorgar el beneficio adicional al salario a los trabajadores que laboran en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19.

“Es algo que no se tenía presupuestado, que no estaba considerado, pero que hicimos un esfuerzo para apoyar a la gente. Quizá es algo que no tienen y lo que se pueda dar porque la situación económica siempre es difícil, es un reconocimiento a ellos”, dijo.

Ordaz Coppel realizó el recorrido de más de 40 kilómetros acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, y el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, y su esposa, Liliana Canizález de Soto, junto con cientos de ciclistas de Rosario, Escuinapa, Mazatlán, Culiacán y Guasave.

El recorrido culminó en el malecón de Teacapán, para supervisar los trabajos de remodelación, y el mandatario estatal anunció que se continuará una segunda etapa de ampliación del malecón, para embellecer este destino turístico.

A pregunta de los medios de comunicación sobre el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posible llegada de la vacuna contra el COVID, el gobernador Quirino Ordaz Coppel precisó que todavía se está en etapa de certificación, y lo que llegará en diciembre serán las pruebas.

“Eso hay que dejarlo muy claro porque hablar de que llegue en diciembre la gente quizá espere que le va a llegar, no. Yo precisaría dos cosas: una, qué bueno que ya haya vacuna; dos, se tiene que hacer la certificación, la validación por Cofepris; tres, va a ser un proceso, etapas, primero le van a dar al sector salud eso va a llevar tiempo y a la población va a ir gradualmente, va a tardar tiempo todavía en que a la gente le llegue”, comentó.

El mandatario estatal añadió que el Gobierno del Estado está en disposición de comprar la vacuna con recursos propios obtenidos por la venta de la Casa de Gobierno, pero hasta la fecha no se tiene determinado al comprador, ya que no se ha certificado ninguna vacuna todavía.