Estados Covid, peligrosa vecindad con Sinaloa

Las ofertas publicadas en redes sociales prometen fines de semana en Mazatlán a bajo costo.

Son los charters carreteros en los que se da la opción de hacer el viaje en camioneta o autobús desde Aguascalientes, entidad con semáforo epidemiológico naranja, Chihuahua, que tiene semáforo rojo, ofrece a los locales habitaciones cuádruples por tres días y dos noches.

Lea: El Buen Fin ‘dispara’ las compras pero también podría elevar los contagios https://bit.ly/2IKA0sV

Otra de las agencias advierte en su página de Facebook que, debido a la actualización de semáforo rojo en Durango, volverán a trabajar desde casa hasta el 17 de noviembre. Las cotizaciones serán atendidas por redes sociales y vía telefónica y para pagar reservaciones atienden previa cita. “Si te cuidas tú, nos cuidamos todos”, remata en su publicidad.

Ninguna pasa por alto el eslogan del Buen Fin con descuentos “para viajar todo 2020 y 2021”, como Zacatecas, que tiene salidas programadas para febrero y marzo con precios que varían dependiendo del hotel y servicios.

Son los estados vecinos de Sinaloa a los que la Secretaría de Turismo apostó para reactivar la economía tras el confinamiento.

Ante la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, el secretario Óscar Pérez Barros, dijo que en la apertura los centros de hospedaje recibieron al turismo, en su mayoría nacional, por el uso de la carretera, “de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango”.

Turismo carretero

En los primeros meses de la pandemia, la vigilancia en carreteras para verificar el estado de salud de los viajeros fue una de las acciones que emprendieron las autoridades sanitarias, pero ahora nadie está haciendo nada, opinó Pedro Villegas Lobo.

“Nadie está haciendo nada, por parte del gobierno estatal no hay la preocupación debida; ellos están más preocupados ahorita por sus negocios, sabemos bien que el gobernador tiene sus hoteles en Mazatlán, entonces a él lo que le interesa es que exista flujo de turismo y no le interesa la salud”, consideró.

Sinaloa está en naranja, “ahorita no deberían ni de estar reactivados antros, sin embargo se está haciendo, pero no es el momento, en cualquier momento vamos a pasar a rojo y será peor, es mejor esperar a pasar a verde para hacer protocolos más estrictos y que la ciudadanía pueda salir, pero ahorita no”.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que en promedio los jueves llegan a Mazatlán hasta 60 autobuses y salen el domingo. Los encargados de los hoteles que los reciben, son los responsables de hacer cumplir con los protocolos al momento del registro.

Dijo que los autobuses provenientes de Torreón, Guadalajara, Durango, Ciudad Juárez, Monterrey, no llegan al 100 por ciento de su capacidad, sino alrededor del 35.

En torno a la llegada de estos turistas, se encuentran alrededor de 250 elementos que integran el operativo Redes, con participación de Protección Civil, Policía Turística, Turismo Municipal.

Por su parte, José Ramón Manguart, consideró que la llegada de los charters también obedece a que en Mazatlán hay más servicios abiertos, comparado con otros estados que siguen en confinamientos y muchos negocios cerrados, “ha hecho que los reflectores estén en Mazatlán, en el sentido de cómo le están haciendo, y aquí fue importante que durante el confinamiento el sector se preparó para atender a los visitantes”.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, dijo que hasta ahora, Mazatlán está controlado, pero no se deja de hacer hincapié que esto no ha terminado, ”aquí un exceso de confianza, como todo, y se puede venir un problema”.

La ocupación en esta semana fue del 30 por ciento, la semana anterior fue del hasta 34 por ciento, “con las estimaciones de andar entre el 50 y 55 por ciento”, dijo.

No al Carnaval: Villegas Lobo

Aunque a la fecha no se ha definido oficialmente la celebración del Carnaval, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que ya envió un documento para que el INE apruebe realizar una consulta y la ciudadanía defina si se realiza el carnaval o no.

Lea: Ocupación hospitalaria en Sinaloa, las otras cifras que no cuadran https://bit.ly/38Tr3Iq

Pedro Alonso Villegas Lobo, secretario de la Comisión de Turismo, responsabiliza al presidente y al gobernador Quirino Ordaz Coppel de las consecuencias que tenga realizar el Carnaval.

“La responsabilidad de las muertes que haya por rebrote de coronavirus, van a recaer sobre el presidente municipal Químico Benítez, y el gobernador, porque esto no es un juego, esto no es para saber si quieres o no quieres (por medio de consulta), no se debe de hacer el Carnaval de Mazatlán por la seguridad de los sinaloenses”, aseveró.

Ya el alcalde hizo la callejoneada por la develación de la estatua de José Alfredo Jiménez, señaló, y la gente no guardó la distancia, había niños sin cubrebocas.

“No estamos ahorita para apostarle al turismo, estamos par apostarle a la salud y no podemos estar arriesgando a la gente, debemos ser conscientes, y parece que ni el alcalde ni el gobernador lo son”, acusó.

Óscar Pérez expuso ante los diputados que el primer cuatrimestre de 2021 podría ser el mejor de la historia para Sinaloa, porque viene Serie del Caribe, Semana de la Moto, Semana Santa, Semana de Pascua y apertura de la primera etapa del Acuario.

“No queremos un rebrote, queremos seguir manteniendo, y hay que reconocer, y el haber aperturado el turismo y las diferentes actividades económicas, los estadios… la percepción de la sociedad en general, tanto turistas como sociedad sinaloense, naturalmente se entra en un relajamiento, y podemos observar que tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar”, dijo.

Aunque se han aplicado los protocolos con mano dura, sí se ha entrado en un relajamiento general, reconoció.

Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.