Donald Trump insiste en que ganó la elección

El presidente Donald Trump reiteró este miércoles que es el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre y que la victoria que se le adjudica a Joe Biden, es porque hubo un “fraude” en todo el país.

“Y yo gané las elecciones. ¡Fraude al votante en todo el país”, escribió en Twitter.

…AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020