Condena PAN homicidio de pescador por policías de Ahome

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega calificó como “imperdonable e injustificable” la muerte de un joven pescador de El Carrizo a manos de la policía municipal de Ahome.

Y exigió que la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte lo esclarezca porque se trata de un claro abuso de autoridad.

El pescador Fabián G.B., de 35 años de edad, padre de familia y pescador furtivo originario del campo pesquero Elhech, murió de dos balazos que recibió de la policía municipal la mañana del lunes 17 de agosto en el ejido Guillermo Chávez Talamantes, donde los agentes lo interceptaron porque llevaba camarón capturado en temporada de veda.

“Estas acciones son injustificables. La policía debe estar para cuidar a los ciudadanos, debe de estar para darle seguridad a la ciudadanía y no para atentar contra sus derechos, de alguna forma eso viene a encender los focos rojos porque no podemos tener un cuerpo de policías que atente contra el principal derecho que tenemos, que es el derecho a la vida”, criticó el también ex presidente del municipio de Choix.

Mencionó que la resolución de este caso es una tarea pendiente para la fiscalía, para la vicefiscalía del norte y para el Alcalde Billy Chapman, ya que deben de ser ellos los primeros en aclarar el caso y que en su calidad de representantes sociales exigir justicia para la familia de este pescador, comentó el político durante una videoconferencia realizada vía la plataforma zoom.