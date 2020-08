Indígenas van contra gobiernos locales por presunta usurpación de funciones

Un centenar de residentes del campo pesquero Lázaro Cárdenas acordaron este jueves iniciar denuncias penales en contra del falso cobanaro, Librado Bacasegua Elenes que se ostenta como gobernador tradicional y obtiene canonjías gubernamentales por su traición a las etnias locales con gobiernos de hombres blancos (yoris).

Durante una asamblea realizada en la palapa de este campo pesquero, la tribu acordó pagar un abogado para que los represente en la judicialización de la traición de Bacasegua Elenes quien ya fue destituido y reemplazado por Tiburcio Ahumada, pero sigue con una representación a modo dentro del Consejo Supremo Mayo de Kobanaros de Sinaloa sirviendo como comparsa y esquirol a los políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno.

“Dice que es comisariado de El Carricito, pero el pueblo ya no existe y el centro ceremonial San Ignacio de Loyola es gobernador por Ahumada, por lo que su ostentación es fraudulenta. Si el gobierno quiere seguir pagándole por su servilismo, es su problema, pero él no representa a nada y a nadie. Sus posicionamientos como líder obedecen a criterios oficiales y de la planta de amoniaco, pero no son una opinión del pueblo”, dijo, Melisa Sandoval.

Ahumada dijo que a Bacasegua Elenes se le ha utilizado para engañar a los indígenas, pero esto no será ya más. “Sirvió a Malova (Mario López Valdez) lo hace con Quirino Ordaz Coppel y con Chapman Moreno, pero no representa a nadie”.

Los asambleístas afirmaron que si Bacasegua Elenes termina en prisión será por actos propios que habrán de denunciarse ante la instancia penal correspondiente, pues se le ha pedido muchas veces a los organismos indígenas que dejen de emitirle reconocimientos oficiales cuando en realidad ya fue destituido del cargo.