Ofrece disculpas el ‘Químico’ a Síndica Procuradora de Mazatlán

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres aceptó y reconoció públicamente los hechos que motivaron al Tribunal Estatal Electoral (TEES) emitir una sentencia en su contra, por lo que ofreció una disculpa pública a la síndica Elsa Bojórquez Mascareno.

La síndica calificó el hecho como algo bochornoso. “La sentencia del Tribunal Electoral, me ha dado la razón y ha ordenado al Presidente Municipal y directores de áreas, que se sujeten al marco legal. Algo

bochornoso porque pertenecemos a la misma fórmula política y a la misma estructura de gobierno”.

“Se reconocen y aceptan públicamente los hechos acreditados y calificados como violaciones a los derechos político electorales por la afectación (…) en su vertiente en el libre ejercicio en el cargo, acoso laboral t actos de violencia por razón de género y se ofrece una disculpa a la ciudadana Elsa Isela Bojórquez Mascareño quien ocupa el cargo de Síndico Procurador”, leyó el ‘Químico’.

Así de frente, agregó durante una sesión virtual extraordinaria de Cabildo, con sinceridad y respeto, se extiende la mano a los servidores públicos responsables a fin de que Elsa Isela Bojórquez Mascareño sume a esta administración su experiencia, conocimiento, virtudes, prudencia institucional de una nueva forma de entendimiento entre servidores públicos y así alcanzar los objetivos marcados al principio de la presente administración para la implementación de la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral (TEES) también fue dirigida al tesorero municipal Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Jaier Liera, Oficial Mayor, Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación, Humberto Álvarez Osuna, direector del Instituto Municipal del Deporte, Ismael Tiznado, gerente de Jumapam y Giovani Gamaliel González Zataráin, director de Recursos Humanos, quienes ofrecieron disculpas a las que se sumaron los regidores.

Elsa Bojórquez no solo aceptó las disculpas, sino que pidió que se hicieran extensivas a los funcioarios que fueron separados se sus cargos.

“Esta disculpa pública no la asumo como algo personal, la asumo como un reto político de mejora. La recibo como anticipo de la disculpa más general, la disculpa al resto de mis compañeros que han sido ofendidos, a quienes como lo he dicho fueron separados de sus cargos, ganados a pulso de militancia y probidad, víctimas de acusaciones sin pruebas, devenidas en actos de difamación, ellos también esperan las disculpas. A ellos les hace falta una disculpa. Sólo en ese sentido me sentiría mejor”, expuso.

Elsa Bojórquez dio lectura a su respuesta, en la que se refirió también a que desde el inicio de la administración que encabeza el ‘Químico’ Benítez , ha sido bloqueada.

“He sido objeto de una serie de bloqueos para ejercer la función de Síndica Procuradora, que por ley y mandato ciudadano protesté cumplir y hacer cumplir. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ha tenido que intervenir para enderezar lo que se ha torcido, por la presente administración. El mensaje era muy claro: obligarnos a callar, guardar silencio, mantener una conducta omisa, en pocas palabras cobrar el sueldo como siempre en gobiernos anteriores se ha venido haciendo sin ejercer la función plena”, expuso. “En el equipo de trabajo nos decidimos por resistir y denunciar, y solo recientemente optamos por la vía jurídica. Había que honrar el voto ciudadano”.

La síndica aseveró que en otros tiempos esto sería impensable,y que la maquinaria política hubiera actuado con negligencia, con contubernio, “en pocas palabras el cargo al servicio de la omisión. Esa cultura debe de ser desterrada de los gobiernos municipales. Para eso estamos los Síndicos Procuradores, esa es nuestra tarea. Por lo que a mí respecta la he tomado con toda seriedad y consecuencias.

La sentencia del Tribunal Electoral, “me ha dado la razón y ha ordenado al Presidente Municipal y directores de áreas, que se sujeten al marco legal. Algo bochornoso porque pertenecemos a la misma fórmula política y a la misma estructura de gobierno”

Tuvo que intervenir el Tribunal Electoral para hacerles cumplir con la ley, señaló, eso no

es motivo de alegría, “tuvimos la oportunidad de procesar y corregir los diferendos; por mí no quedó ni quedará”.

Dijo que por lo que a ella respecta la disculpa pública mandatada, fue escuchada con atención y respeto. “Y la valoro en todos sus términos”.