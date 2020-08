Coinciden activistas y diputados que estacionamientos sean gratuitos en plazas comerciales

Al ponderar el interés público sobre el privado, diputados y activistas sociales coincidieron en la necesidad de legislar para que se brinde estacionamiento gratuito en centros y plazas comerciales, y se regule la actividad en los establecimientos que se dedican a ese giro.

Durante el foro virtual sobre la Ley de Estacionamientos de Vehículos para los Municipios del Estado de Sinaloa, el diputado de Morena Pedro Villegas Lobo, lamentó que no se respete la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, ni el reglamento de construcción para el uso del suelo de los Ayuntamientos, que señalan la obligación de tener áreas de estacionamiento en el caso de centros y plazas comerciales.

Señaló que está impulsando una ley sobre estacionamientos en Sinaloa, ya que se está haciendo un cobro indebido a los clientes que acuden a esos establecimientos que están obligados a ofrecer cajones de estacionamiento, en tanto que los empresarios dedicados a éste giro no ofrecen ningún tipo de seguro por daños o siniestros que pueden sufrir los vehículos.

Indicó que en la encuestas que ha realizado el 97 por ciento de los usuarios están a favor de eliminar ese cobro por estacionamiento que ya se hace incluso en hospitales.

En el foro participaron los activistas y abogados de Nuevo León y Ciudad Juárez, Alejandro Gómez y Karla del Valle de Mora, quienes expusieron que existe jurisprudencia sobre el cobro de estacionamiento, ya que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado a favor del interés colectivo sobre el particular.

Alejandro Gómez expuso que no pueden los empresarios escudarse que el no cobro de estacionamiento sea violatorio del derecho de la libertad de comercio en el caso de las plazas comerciales, ya que la actividad preponderante de esos empresarios es la renta de locales, no el servicio de estacionamiento.

Advirtió que el problema de estacionamientos lejos de resolverse crece ya que en estados como Nuevo León el cobro incluso ya llegó a universidades y centros de espectáculos a subir de precio en función de la calidad del artista que se presente.

La activista Karla del Valle Mora expuso que el cobro de estacionamiento expone una segregación de la ciudad y la gente, para imponer el criterio del negocio, bajo un esquema de pensamiento neoliberal que cobra a las personas por acudir a comprar a un centro comercial, e incluso a trabajadores por acudir a su fuente de trabajo.

Señalaron también que los empresarios para evadir el derechos que tienen los ciudadanos a estacionamientos gratuitos han recurrido a separar los registros de empresas de los centros comerciales, de los servicios de estacionamiento.

En su intervención, la diputada federal de Morena, Yadira Marcos, urgió a que el tema pueda ser discutido en el Congreso del Estado para que se regule no solamente la gratuidad de los estacionamientos, sino se especifique el marco legal para reglamentar a los establecimientos dedicados a ofrecer el servicio en la ciudad, a reserva de que pudiera expedirse una legislación general.

Durante años, dijo, se ha perjudicado directamente a los ciudadanos al negarse los estacionamientos gratuitos.

Urge hacer modificaciones de ley porque ya no se puede seguir permitiendo esas arbitrariedades.

En el foro participó también el activista de Culiacán, Felipe Alfonso Guerrero, quien se pronunció para reglamentar los estacionamientos que en Culiacán han provocado destruir el patrimonio cultural de fincas representativas del siglo 19 y 20.

Señaló que en el centro de la ciudad de Culiacán los negocios de estacionamientos no se obligan a pagar daños ni accidentes, mientras que las autoridades han bloqueado con franjas amarillas y obligado a los automovilistas a caer en la voracidad de lo empresarios que ofrecen en el servicio.

La diputada de Morena, Flor Isela Miranda, expresó que deben aplicarse los reglamentos existentes y hacer valer la legislación que ya existe sobre la existencia de estacionamientos, dado el incrementos de vehículos que tienen las ciudades.