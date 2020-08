Cancela Escuinapa eventos patrios presenciales; serán transmitidos de manera virtual: Emmett Soto

Los eventos patrios como el Grito de Independencia se llevarán cabo a través de medios de comunicación, con el fin de prevenir contagios de Covid-19 por aglomeraciones, informó Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa.

Los eventos de magnitud histórica como el 15 de septiembre, que este año se conmemora el 210 aniversario, se transmitirán por medios de comunicación y digitales, fechas que no deben pasar desapercibidas, mientras que, el resto de eventos que organiza el municipio serán cancelados en el 2020, se informó a través de un comunicado.

“Realmente todo este año va a ser muy complicado que se pueda relajar las medidas, porque la pandemia no se termina hasta que salga una vacuna o un tratamiento efectivo. Lo que si es que ya es seguro es que todos los eventos del municipio como la municipalización, fiestas patrias, se cancelan, porque debemos de ser muy responsables. Se cancelan en el sentido de tener eventos multitudinarios, pero se van hacer cosas simbólicas con ciertas cantidad de personas”, expuso.

Todo tiene que ser transmitido, reiteró, ya sea por medio digitales o por la radio, “porque no debemos de convocar a la ciudadanía. Seriamos inconscientes porque sabemos que los casos siguen presentándose, porque esto sería un caldo de cultivo que pudiera haber un incremento en los casos (covid-19)”.

Lamentó que este año tampoco se vaya a dar el grito en las comunidades, ya que el coronavirus es una enfermedad que ha venido a parar todos los eventos multitudinarios que realiza el municipio.

Por otra parte, el 16 de septiembre se izará bandera, al igual que el evento del 20 de noviembre en conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana.

