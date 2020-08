Un accidente fatal desencadena condenas contra la Alcaldesa Nubia Ramos

En una casa del poblado Barotén, a unos tres kilómetros al surponiente de El Fuerte, se respira el duelo de una familia.

En una mesa cantinera hay dos floreros y un globo amarillo inflado con helio se eleva sobre pompones amarillos y blancos, gladiolas rojas, rosas blancas y rojas que casi tapan un Cristo cromado. Cinco veladoras apenas encendidas impregnan esa estancia a manera de pórtico con el lúgubre aroma de cera.

Lea: Alcaldesa de El Fuerte acepta responsabilidad de su hijo en choque fatal https://bit.ly/3iX7KQl

En el globo se estampo con plumón negro “Te queremos Reno”.

Era la despedida de Rodolfo Fierro un mesero, padre de cinco niños y sostén económico de su madre.

De la casa de tabique en cuyo anexo hay un abarrote atendido por un sobrino del “Reno”, sale una mujer joven, baja de estatura, y cabello corto. Es hermana del difunto y prefiere anonimato. Está deprimida. Ella explica lo del globo amarillo y dice que a Rodolfo lo apodaron Reno por aquel caribú de nariz roja que jalaba el trineo de Santa Claus.

Y también acepta que ellos, como familia no van a participar en manifestación alguna por su muerte presuntamente bajo las manos de un hijo de la alcaldesa, Nubia Xitlali Ramos Carbajal, la madrugada del domingo 9 de agosto en el bulevar Paso de El Fuerte.

La noche de los hechos, el hijo menor de la alcaldesa conducía una camioneta Chevrolet, color blanco, modelo 2017, registrada a nombre de José Orduño Carlón, que resulta ser el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de el Fuerte, y embistió a Rodolfo causándole la muerte, le contaron muchos testigos a la familia.

“No queremos nada. Ni manifestaciones, ni salir en las noticias. No vamos a hacer nada. Dejaremos todo a la autoridad, que parece que están haciendo su trabajo. Sólo queremos que se hagan responsables del daño que ocasionaron: cinco niños y mi madre no tendrán sostén, porque él pasaba pensión a todos ellos. Ya estamos arreglando con el señor Orduño. Quizá lo único que reprochamos es que ella (la alcaldesa, Nubia Xitlali Ramos Carbajal) no haya mostrado la cara para disculpar a su hijo, porque eso sí está comprobado por muchos testigos: era su hijo el que manejaba la camioneta”, explica la joven.

En la víspera, amigos del joven mesero marcharon desde la arcada principal para exigir justicia para Rodolfo. Iniciaron la caminata en la calle Ignacio Zaragoza, doblaron en la Benito Juárez y torcieron en la 5 de Mayo. Justo a las afueras del palacio municipal se plantaron y manifestaron por poco más de media hora. Exigieron justicia a un inmueble, porque nadie, ningún funcionario municipal salió atenderlos.

La oficina de la alcaldesa estaba vacía, y el secretario, Leonel Vea Gámez, se excusó aduciendo que estaba en una videoconferencia.

Mientras la población arengaba, dos policías y un vigilante privado cerraron la puerta principal. Los dos accesos laterales ya estaban tapiados por dentro.

Los agentes impidieron el acceso a los manifestantes, a pesar de que era una oficina pública.

Los policías, un joven y otro ya entrado en años no ofrecieron ningún argumento para cribar el acceso, sólo atravesaron sus cuerpos y no permitieron que nadie pasara.

Miguel Ceceña Ruelas, Norberto Soto Castillo, José María Flores Soto y Gloria Urías Vega, concesionario pesquero, abogado, ex regidor y profesora, respectivamente, coincidieron en que el homicidio del joven mesero derramó la indignación social contra Ramos Carbajal, porque la población liberó la molestia contenida por años de abandono oficial en la potabilización del agua, sistemas de drenaje colapsados, obras de mala calidad, sustracción del erario municipal a manos de los funcionarios, y una abuso de autoridad reciente al decomisar pangas, redes y pescado a pescadores en la aplicación de una veda “fantasma”.

Ceceña Ruelas urgió a la Fiscalía General de la República a resolver las denuncias que por peculado presentó por el encarecimiento de las carreteras Chinobampo, la Chilata, el arco de entrada y pavimentaciones; Urías Vega denunció que el municipio es el tesoro de los funcionarios porque han saqueado el presupuesto simulando obras y ejecutando otras de mala calidad; Flores Soto y soto Castillo, aseguraron que el de El Fuerte es gobierno de saqueo de una camarilla de funcionarios mafiosos, cuyos intereses personales están sobre los de la comunidad.

Mientras en la cabecera municipal la indignación crecía, al sur de esta, en Charay, otro grupo ciudadano tomó el carril oriente de la carretera Los Mochis-El Fuerte. Protestaron por la contaminación desatendida del río Fuerte, de donde bombean el agua para consumo humano.

En Mochicahui y Constancia hay población enardecida por el colapso del drenaje, pero sólo en las redes sociales. En ellas, nadie protesta, pero en otras localidades, la rabia contra Ramos Carbajal comienza a aflorar en las calles.

Artículo publicado el 16 de agosto de 2020 en la edición 916 del semanario Ríodoce.