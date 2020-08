Secretario de gobierno de la Cdmx da positivo a Covid-19; Sheinbaum se autoaisla

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se autoaislará en su casa, luego que su secretario de Gobierno diera positivo a Covid-19.

A través de redes sociales, Sheinbaum dijo que trabajará desde su casa hasta que le realicen la prueba.

“Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia”, escribió en Twitter.

Este lunes, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, secretario de Gobierno de la CdMx, informó a través de redes sociales que dio positivo a la infección, y que trabajará también desde su domicilio.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”.