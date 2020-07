Regresan a Quirino nombramiento de Ismujeres; deberá presentar otro

Con una votación mayoritaria de 20 votos, el pleno del Congreso del Estado rechazó ratificar el nombramiento que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel de Eva Joaquina Guerrero como nueva directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres.

Durante una sesión virtual accidentada, en donde se decretaron tres recesos por problemas de conexión de los diputados Victoria Sánchez Peña de Morena y Faustino Hernández del PRI, la Comisión de Equidad Género y Familia presentó por tercera ocasión un dictamen sobre el nombramiento de la directora general de Ismujeres, en esta ocasión en sentido reprobatorio del nombramiento.

Un total de 19 votos en contra, no fueron suficientes para evitar que el rechazo del nombramiento fuese turnado de regreso al gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien tendrá que presentar por tercera ocasión un nombramiento para la dirección general de Ismujeres. La primera ocasión había sido la propuesta de continuación en el caso de Reina Aracely Tirado, la cual fue rechazada; luego presentó a Eva Joaquina Guerrero, también no ratificada.

Previo a la votación, la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, Francisca Abeyó Jordá, reiteró su posición de que Ismujeres deba ser encabezado por una mujer que empiece por decir la verdad, así como que demuestre que conoce la materia y garantice actuar con autonomía.

La también diputada de Morena, defendió la separación de podres y el diálogo, no a la imposición, y destacó el interés de otras 19 mujeres que participaron en el proceso para nombrar a la nueva directora general de Ismujeres.

En su intervención, la diputada del PRI e integrante de la referida comisión, Mónica López, defendió que es facultad expresa del gobernador el nombramiento de la directora general de Ismujeres y acusó que el dictamen presentado estaba sesgado.

Pidió a los diputados a votar en contra el dictamen porque estaba lleno de percepciones personales y carentes de objetividad.

VOTARON A FAVOR DE NO RATIFICAR NOBRAMIENTO DE GOBERNADOR

Morena:

Francisca Abeyo Jordá

Marco César Almaral

Yeraldine Bonilla

Cecilia Covarrubias

Antonio Crespo

Graciela Domínguez Nava

Apolinar García

Alma Rosa Garzón

Gildardo Leyva

Horacio Lora

Flor Emilia Guerra

María Victoria Sánchez

Jesús Ramón Monreal

Jesús Rosario Romero

Juan Ramón Torres Navarro

Pedro Villegas Lobo

Florentino Vizcarra

Marco Antonio Zazueta

Edgar González (PRD)

Karla Montero (PES)

VOTARON EN CONTRA DE NO RATIFICAR NOBRAMIENTO DE GOBERNADOR

Angélica Díaz (PAS)

Gloria Himelda Félix (PRI)

Eleno Flores (PT)

Mario Rafael González (PT)

Faustino Hernández (PRI)

Guadalupe Iribe (PRI)

Sergio Jacobo (PRI)

Mónica López (PRI)

Margarita Inzuzna (PRI)

Fernando Mascareño (Sin partido)

Flora Isela Miranda (Morena)

Ana Cecilia Moreno (PRI)

Jesús Palestino Carrera (Morena)

Jesús Armando Ramírez (PRI)

Mariana Rojo (Morena)

Roxana Rubio (PAN)

Jesús Manuel Valenzuela (Sin partido)

Jorge Iván Villalobos (PAN)

Beatriz Zárate (Morena)