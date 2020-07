Detienen a más de 300 personas durante manifestaciones en Hong Kong por Ley de Seguridad

Más de 300 personas fueron detenidas por la policía de Hong Kong durante las manifestaciones masivas por la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de China.

La norma ha sido cuestionado porque los opositores señalan que busca frenar la disidencia.

En videos que circulan en redes se observan a cientos de personas protestando en las calles, mientras policías les disparan cañones de agua, gas lacrimógeno o los reprimen con violencia.

La policía informó a través de Twitter que los delitos imputados a los detenidos fue por celebrar asambleas ilegales, conducta desordenada en lugares públicos, conducción furiosa e incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.

Ayer martes el gobierno chino dio a conocer la ley, después de semanas de incertidumbre, empujando a la ciudad más libre de China y a uno de los centros financieros del mundo hacia un sistema más autoritario.

Miles de manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad para conmemorar el aniversario de la entrega de la antigua colonia británica a China, en 1997, y luego la policía antidisturbios usó gas pimienta y disparó perdigones para hacer arrestos cuando la multitud se desbordó en las calles gritando: “resistan hasta el final” e ” independencia para Hong Kong”.

“Tengo miedo de ir a la cárcel, pero para que se haga justicia tengo que salir hoy, tengo que ponerme de pie”, dijo Seth, un hombre de 35 años.

La nueva ley castigará los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con hasta cadena perpetua, habrá por primera vez organismos de seguridad del continente en Hong Kong y permitirá la extradición a China continental.

El parlamento chino aprobó la medida en respuesta a las protestas del año pasado provocadas por el temor a que Pekín estuviera sofocando las libertades de la ciudad, garantizadas por una fórmula de “un país, dos sistemas” acordada cuando el territorio volvió a soberanía china.

El miércoles, la policía citó la ley por primera vez al confrontar a los manifestantes.

“Están desplegando banderas o pancartas, cantando consignas o conduciéndose con una intención de secesión o subversión, lo que puede constituir delito según la ley de seguridad nacional“, dijo la policía en un mensaje desplegado en un letrero morado.

“Primera vez en la historia de Hong Kong: se les advierte que sus banderas, pancartas, lemas u otros comportamientos durante las manifestaciones o protestas pueden ser arrestados bajo cargos de “secesión” o “subversión del poder estatal” bajo #NationalSecurityLaw”, señaló el activista Joshua Wong.

