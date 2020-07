Pide AMLO ‘limpia’ en gobierno de Guanajuato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Gobierno de Guanajuato para que haga una “limpia” y dé seguridad a la población.

“Se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato, porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo por la violencia”, expuso esta mañana durante la conferencia diaria.

-¿Tendría que alcanzar al Procurador y al Secretario de seguridad?

– Eso lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo, y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como Presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24, y me quedo campante Cuando la gente no le respalda, ¿dónde está la democracia, no es el pueblo el que manda?

En política, entre otras cosas lo que cuentan son los resultados, es un llamado a las autoridades de Guanajuato, de manera respetuosa de su soberanía, para que tomen cartas en el asunto, agregó.

“Y desde luego que la fiscalía tiene qué hacer lo propio y yo respaldo las declaraciones y los puntos de vista del fiscal Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza”.

López Obrador dijo que en Guanajuato hay un asunto muy complejo porque se dejó crecer está muy arraigado, hubo tolerancia durante mucho tiempo por eso cada vez que se quiere detener a alguien, hay incluso movilización de personas, hay una red de base una base de personas que ayudan.

“Aprovecho para llamarlos a que no continúen con esas actividades porque se tiene información de que hay nóminas en donde se paga , entonces antes aceptando sin conceder que no había ingresos”, señaló refiriéndose a los llamados ‘”halcones”.

El mandatario indicó que el gobierno federal va a seguir interviniendo con la Guardia Nacional, “tenemos que darle protección a la gente, no van a quedar en el desamparo. Vamos a continuar con presencia en Guanajuato hasta lograr la paz, la tranquilidad”.

Aclaró que no se trata de un asunto personal con las autoridades estatales, “es que están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia y sobre todo impera la violencia en el estado. Yo les he comentado que de todos los homicidios que se cometen el país, del 15 al 18 por ciento se llevan a cabo en Guanajuato”.

Es un asunto completamente atípico, indicó, son muchos homicidios, ayer fue uno de los días con menos homicidios en el país, claro, han habido días más bajos en homicidios afortunadamente, pero aún, ayer que fueron pocos, pues estuvo abajo de la media, el número de homicidios, primer lugar Guanajuato, explicó mostrando una gráfica.

“Esto es lo que está pasando: 73 homicidios en el país. Siete estados sin homicidios, en Guanajuato diez, de los 73, 14 por ciento. Hay veces que llega al 20 por ciento, entonces se dan casos como estas detenciones y luego que jueces liberan a los presuntos delincuentes porque tardó en llegar la orden de cateo o tardó en llegar la orden de aprehensión y eso da motivo, pretexto para liberar a presuntos delincuentes”, señaló.