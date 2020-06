Lamentable que tiempos de pandemia los productores tengas que salir a manifestarse

Ante la falta de sensibilidad del gobierno federal, es lamentable que los campesinos tengan que salir a las calles a manifestarse en tiempos de pandemia, declaró la secretaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el Congreso del Estado, Ana Cecilia Moreno.

La diputada del PRI sostuvo que debido a la falta de certidumbre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, las asociaciones agrícolas del sector social y privado se manifiestan para exigir el pago de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz que prometió en campaña el ahora presidente de la República.

“Primero no cumplieron con el ofrecimiento de campaña de pagar a 7 mil pesos la tonelada de maíz, y ahora con los lineamientos y mecanismos que recientemente dio a conocer SEGALMEX, pues se pone en riesgo la posibilidad de garantizar el precio de 4 mil 150 pesos por tonelada, acordado y anunciado por el presidente de la República”, expuso.

La ex dirigente de la liga de Comunidades Agrarias, cuestionó que SEGALMEX no esperara la contratación de toda la cosecha, y modificara prácticamente el incentivo acordado, fijado ahora en 359 pesos por tonelada, con un precio de referencia de 3 mil 790, pero sin establecer la obligación de los bodegueros e industriales de pagarlo.

Afirmó que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado apoyan totalmente las demandas y movilizaciones de los productores campesinos que exigen un precio justo para sus cosechas.