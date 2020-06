Denuncia PAS a Congreso por ignorar iniciativa sobre tarifas de CFE

Por omisión legislativa, el Partido Sinaloense denunció al Congreso del Estado por no dar trámite a una iniciativa sobre la promoción de la tarifa doméstica 1f para Sinaloa, informó el secretario general del PAS, Víctor Antonio Corrales.

Explicó que ante la falta de dictaminación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se vieron en la necesidad de recurrir ante el Tribunal Estatal Electoral, quien deberá emitir un juicio al respecto.

Precisó que la iniciativa que presentó el PAS busca reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica que consiste en facultar al Poder Ejecutivo Federal para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad consideren para la tarifa variables que no se han contemplado como lo es la radiación solar, la temperatura, el viento y el índice de humedad que se tiene aquí en Sinaloa.

El promedio de temperatura que se tiene en Sinaloa rebasa con mucho lo que establece la CFE, por lo que la entidad no tendría ningún problema para ser sujeto de la tarifa doméstica 1f, expuso.

La iniciativa fue presentada junto con la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, para que se legisle en Sinaloa y se envíe para su atención a la Cámara de Diputados.