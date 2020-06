Más de 500% sube el costo de los recibos domésticos en Culiacán

Rebeca busca la sombra de un árbol. Es la mañana del viernes 29, el termómetro marca 31 grados centígrados pero la sensación térmica es de 34. Ataviada con su cubre bocas intercambia opiniones con otras personas que también buscan la sombra. Están haciendo fila para buscar solución al cobro del recibo de la luz.

Y Rebeca enseña su recibo. Son 3 mil 181 pesos los que la Comisión Federal de Electricidad le carga por consumo de energía a su casa ubicada en la colonia Mazatlán. “Apenas somos cuatro personas las que vivimos ahí, mijo y vea lo que me llegó”, reclama la mujer.

Un hombre joven le pide a la gente formarse y guardar distancia. Pregunta qué trámite harán y los va orientando. La mayoría va por la aclaración del incremento a sus tarifas, Rebeca entre ellas. La mujer explica que el bimestre pasado le llegó de 529 pesos de tarifa y como evidencia muestra el recibo.

“Aquí están, me llegaron 500 y feria y ahora me llegaron 3 mil 200 mijo y nomás somos cuatro gentes, aquí está y nomás se gastaron 20 watts más”, explica con recibo en mano.

Luego saca el otro recibo y lo muestra, pide confirmar lo que ya muchas veces ella confirmó. “Y aquí está, mira, 3 mil 189. De dónde voy a sacar si soy pensionada yo”.

La situación de Rebeca es una de muchas historias que se han venido repitiendo en todo el estado, y al menos en Culiacán en grupos de Facebook y WhatsApp usuarios de la CFE se han quejado de los altos cobros que llegaron este mes producto del consumo doméstico.

Al arribo de la fase tres de la contingencia por el Covid-19, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF),la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el acuerdo que autoriza establecer el mecanismo para fijar las tarifas del suministro básico a usuarios domésticos de la CFE.

El documento señala que se “decidió emprender las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles” durante el estado de emergencia sanitaria que tiene a los mexicanos al borde de la Fase 3 de contagios.

Dicho en otras palabras, los usuarios de las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F podrían exceder con facilidad el “Límite de Alto Consumo” definido en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), lo que significaría la reclasificación de su tarifa y el consecuente incremento de los montos en sus facturas.

Sin embargo el caso de Rebeca contrasta con lo publicado en el decreto. No solamente no se le respetó su tarifa sino que de un bimestre a otro tuvo incremento de más del 600 por ciento.

Y en plena pandemia Rebeca busca solución a un problema salido de la nada, como un virus.

“Tengo dos nietas y gasto dinero en medicamentos, de dónde voy a sacar”, se pregunta. “Yo sé que no le gano a la luz, no le gano pero de perdida que me den chance de pagarles en abonos antes que me llegue el otro recibo”, añade.

Su temor según explica es sumarse a la estadística de más de 23 mil cortes del suministro que la CFE ha aplicado en Sinaloa, según una solicitud de información a la paraestatal que publicó el diario El Universal.

Ahí aparece Sinaloa como la octava entidad con mayor número de cortes empatado con Nuevo León y Sonora, y los tres estados con altas temperaturas a partir de abril.

“Pero yo no soy ignorante, mijo”, acota Rebeca quien lleva recortes de periódicos. Uno de ellos corresponde a una nota de El Debate con fecha del domingo 19 y con su dedo índice señala donde se advierte que no habrá incremento al cobro de energía eléctrica.

Y con recibo en mano Rebeca insiste en la injusticia. Explica que en su casa únicamente encienden el aire acondicionado un par de horas por la noche. “El cuarto parece microondas, está bien chiquito y nomás lo prendemos para que se refresque y nomás dejamos el abanico, mijo, de dónde vamos a consumir eso que dice aquí”, reclama.

“Y pues a eso vengo, le digo yo que voy a comer luz y agua porque de dónde voy a sacar pa’pagarles”.

Artículo publicado el 31 de mayo de 2020 en la edición 905 del semanario Ríodoce.