Por mal tiempo NASA y SpaceX posponen lanzamiento de vuelo tripulado

La NASA y la empresa SpaceX pospusieron el lanzamiento del cohete Falcon 9, que llevaría la cápsula Crew Dragon, con dos tripulantes a bordo, debido a condiciones climatológicas adversas.

La NASA informó que el vuelo tripulado que se realizaría este miércoles, se programó para el próximo sábado en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida.

Esta sería la primera vez que una empresa privada envía personas al espacio y es la primera ocasión desde 2011 que la NASA realiza un vuelo tripulado desde suelo estadounidense.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020