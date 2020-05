La empresa SpaceX y la Nasa realizarán primer vuelo tripulado en 9 años

La empresa privada SpaceX en colaboración con la @NASA, enviarán a dos tripulantes a la Estación Espacial Internacional (EEI), en la cápsula Crew Dragon que irá a bordo del cohete Falcon 9, el cual despegará en alrededor de una hora.

Los astronautas de la NASA están ya en sus asientos dentro de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, cuya escotilla se cerró este miércoles.

El cohete con la cápsula incorporada, de la compañía de Elon Musk, debe despegar a las 16:33 horas, tiempo local en Florida para llevar a Bob Behnken y Doug Hurley a la Estación Espacial Internacional, en el primer espacial vuelo tripulado de Estados Unidos en nueve años.

Webcast of Crew Dragon’s demonstration mission with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug on board the spacecraft is now live → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/aXQUcY4diB

