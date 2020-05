Dirigente de Morena ahora propone que Banxico mida riqueza de mexicanos

El dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó que el Banco de México (Banxico) mida la riqueza de los mexicanos si el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no lo hace.

Indicó que lo importante es que se mida la concentración de la riqueza, las grandes fortunas y que no siga siendo sólo a través de publicaciones de revistas.

“Si no quieren que sea el Inegi, pues yo creo que el Banco de México; pero lo que ya no podemos es dejar de medir la concentración de la riqueza, las grandes fortunas y no puede seguir siendo medida sólo con publicaciones en revistas”, afirmó.

La desigualdad debe erradicarse con instrumentos que nos permitan implementar mejores políticas públicas, respetando siempre los derechos y la privacidad de las personas. pic.twitter.com/59gzq18zH1 — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 27, 2020

Empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguraron que no se necesita dotar al Inegi de facultades para medir la riqueza, toda vez que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cumple esa función, informó Milenio.

Durante el foro virtual “Y después del covid-19 ¿qué?”, especialistas de la Concamin explicaron que se debe reactivar la inversión y sanear las finanzas públicas, para conseguir un verdadero estado de bienestar, mediante la contratación de deuda.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), dijo que “en el SAT ya hay ciertas potencialidades desarrolladas”, por lo que, antes de ampliar las facultades constitucionales del Inegi, hay que estructurar lo que ya se tiene.

El pasado 17 de mayo, Morena propuso que el Inegi mida desigualdad, concentración de la riqueza y tenga información financiera de personas.