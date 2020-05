Anuncia Javier Corral autoaislamiento ante posible contagio de Covid-19

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció que se autoaislará en su casa, debido a que tuvo contacto con el Alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, quien fue diagnosticado con Covid-19.

“He decidido llevar las medidas de prevención y precaución que amerita el contacto que he tenido con el Alcalde @armando_cabada que ha resultado+de SARS COV2, y con quien me reuní el martes pasado. Me resguardaré en casa este jueves y viernes, desde donde continuaré mis tareas”, dijo a través de Twitter.



En otro tuit adelantó que el próximo sábado le realizarán la prueba diagnóstica para determinar si tiene la infección.

He decidido llevar las medidas de prevención y precaución que amerita el contacto que he tenido con el Alcalde @armando_cabada que ha resultado + de SARS COV2, y con quien me reuní el martes pasado. Me resguardaré en casa este jueves y viernes, desde donde continuaré mis tareas. — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 7, 2020

“Informaré puntualmente de los resultados. Mientras continuo con mi agenda de trabajo desde mi casa y sigo al pendiente de toda la estrategia en contra de la pandemia en el Estado. #PorqueTúSaludVale! #QuedateEnCasa”