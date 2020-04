Por incumplido, se suspende concesión del Teodoro Mariscal: Ayuntamiento

Este lunes, el Ayuntamiento de Mazatlán tomó posesión del estadio de béisbol Teodoro Mariscal, a través de una diligencia jurídica y ante la presencia de notarios públicos.

A través de un comunicado de prensa, la administración pública informó que está acción de dio por incumplimientos por lo que rescindió el contrato de concesión que tenía la empresa Espectáculos Costa del Pacífico.

En presencia de notarios públicos y a través de una diligencia jurídica, el Ayuntamiento tomó las instalaciones de este bien inmueble municipal, que estaba concesionado a dicha empresa, de acuerdo a la última amplIación del plazo, hasta agosto de 2045.

La empresa no cumplió con:

– Donación de 2 mil boletos por juego para el ingreso a los partidos de beisbol en temporada regular.

– Precios especiales a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y de escasos recursos

– Donación de becas en sus academias de beisbol, basquetbol y box.

– Dar mantenimiento a los campos deportivos del Municipio.

Ante esto, la empresa actuó en contra del interés público, ya que cometió una infracción (toma de agua clandestina), a fin de eludir el cumplimiento del pago de la tarifa de agua potable y alcantarillado.

Por ello, el 26 de marzo de 2020, se le notificó la rescisión de la concesión, tal y como lo ordenan las cláusulas que las partes acordaron, y se le otorgó el plazo de seis días para que entregara las instalaciones y desocupara los bienes inmuebles de su propiedad.

Cabe aclarar que el Municipio conservará el estadio y terminará con la reconstrucción, pues a la fecha no ha sido concluida.

El rescate de la concesión no significa que se vaya a afectar los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, pues una cosa es la concesión y otra muy diferente es el Club Venados. Por lo que sí habrá Serie del Caribe y los juegos regulares que correspondan a la temporada de beisbol, se precisó.