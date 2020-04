Plan económico, un ejemplo a seguir por otros países, defiende AMLO

Como un ejemplo a seguir por otros países, será visto el Plan para el Bienestar y el Empleo para superar la crisis económica y del coronavirus , dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina se le cuestionó si estas medidas serán suficientes para enfrentar la crisis mundial provocada por el Covid-19, publicó Reporte Índigo.

“Nosotros estamos pensando incluso que será un modelo a seguir para otros países porque estoy viendo que se está derrumbando el modelo neoliberal, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial en todo sentido porque no es posible que afecte tanto una pandemia”, aseveró.

López Obrador aseguró que sí recibió los planteamientos de todos los sectores, y del económico más representativo del país, “Sí escuchamos bastante pero nosotros decidimos que el plan proteja primero a la mayoría, ya no habrá otro”.

Reiteró que su plan no fue entendido ni escuchado por un sector que busca mantener los privilegios.

“Ya vayan Dando por descontado que no habrá privilegios fiscales, no habrá condonación de impuestos, no habrá rescate a grandes empresas, bancos, no habrá rescate en general, mucho menos para los grandes. El rescate para el pueblo de México, se le rescatará a los olvidados, a los marginados, a los pobres, a los que siempre se ha hecho de menos”, dijo.

Refirió que este fin de semana dialogó en video conferencia con Larry Fink, el CEO de Black Rock, en donde planteó que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, economías emergentes y países pobres, “una especie de plan Marshall”.

“Yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor yo como estoy ahora muy atareado más de lo normal no estoy viendo noticias y no hay ningún pronunciamiento de ayuda de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo”, dijo.

Lamentó que la ONU no esté interviniendo para evitar el acaparamiento de insumos médicos como lo expuso en la teleconferencia del G-20.

En otro tema, el presidente López Obrador desestimó la baja de popularidad que demuestran las encuestas.

“Hoy dice un periódico que se cayó la popularidad del Presidente, sólo tiene 60 por ciento, pues es muy bueno porque imagínense es cosa de hacer las cuentas, si es 60 por ciento, de los ciudadanos y con un poco más de 80 millones, 60 por ciento pues son como 45 millones y yo obtuve 30, o sea muchas gracias a la gente por su confianza, o sea no estamos mal en cuanto a respaldo de los ciudadanos, esa son mis cuentas, yo tengo otros datos”, expresó.