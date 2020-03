El reclamo de Juan Torres por presunto ‘levantón’ de síndico de Villa Unión

El 14 de marzo, los mazatlecos y demás ciudadanos de la zona sur del estado de Sinaloa, oían el rumor de tambores de guerra del coronavirus, cuando el Doctor Juan Torres, desde su Facebook, cuestionó al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, y al secretario José de Jesús Flores Segura.

“Qué les pasa a los pendejos del químico benítez y flores segura (¡Sic!), quieren solucionar sus problemas mandando levantar a la gente”, escribió Torres.

E indignado, agregó: “ahora mandaron levantar al Síndico de Villa Unión; YA PARENLE PAR DE PENDEJOS EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE”.

Juan Guadalupe Torres, mejor conocido como Doctor Juan Torres es un morenista que al igual que otros correligionarios suyos ayudó a encumbrarse en el poder al Químico Benítez, y a quien acusa de traicionar los principios éticos y políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

“El Químico incumplido con el no mentir no robar no traicionar, porque ha robado y traicionado las esperanzas que algunos mazatlecos tenían en MORENA”, secunda Raúl Carvajal, ex funcionario de la actual administración.

Dos días antes, el 12 de marzo, las jornadas Puro Sinaloa, del Gobierno del estado, llegaron con sus diversos servicios de apoyo a los pobladores de la Sindicatura de El Habal, ubicada a 12 kilómetros al norte de Mazatlán.

Hasta ahí, también llegó la información de que a José Osuna (Pepe Osuna), síndico de Villa Unión, Sindicatura situada a 21 kilómetros al sur de Mazatlán, habría sido privado de su libertad y/o detenido por alguna autoridad.

“Primero se dijo que había sido una privación ilegal de la libertad, y luego que lo había detenido alguna autoridad”, dijo una persona originaria de Villa Unión, insinuando que todo indicaba que había sido una confusión.

Esa primera versión, algunos la daban por hechos consumados, pero otros aseguraban que era una mentira tejida, porque unas personas supuestamente amigos habían llegado en un carro y el síndico se había marchado con ellos.

“Fueron dos personas, no iban armadas, a platicar amistosamente con el síndico de Villa Unión”, dijeron los presuntos testigos presenciales.

La misma versión aseguraba que Pepe Osuna, había regresado a su hogar sano y salvo, por lo que se consideraba que todo había sido un mal entendido.

El contenido de la llamada conversación amistosa que el síndico sostuvo con sus interlocutores es un enigma, aunque algunos, sin especificar los motivos afirman que sus visitantes le habrían pedido que renunciara a su cargo.

El tema de la supuestas intenciones del síndico de renunciar por decisión personal u obligado por las presiones de las circunstancias, lo ha perseguido, desde enero, cuando acudió a palacio municipal.

“¿Por qué viene a renunciar como síndico de Villa Unión?”, le preguntó Ríodoce en aquella ocasión a Pepe Osuna, quien negó que venía a renunciar.

Los cercanos del síndico recuerdan que durante sus estudios de escuela secundaria y preparatoria, lo describen como un personaje de la historia de Villa Unión, con medianas calificaciones, pero con herencia genética solidaria.

Quienes conocen su ascendencia atribuyen dicha herencia no sólo a su padre Enrique Osuna, sino a su abuelo originario del Verde, Concordia, fundador del Cine Nacional en Villa Unión, cuyo lema rezaba amor con amor se paga.

“Su padre, Don Enrique Osuna, siempre le dijo a su hijo Pepe Osuna, que hiciera el bien sin mirar a quién, divisa con la que su madre América también lo alentaba”, recuerdan en Villa Unión.

Con esa formación lo encontró el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con su propuesta de la 4 T, cuando contendió por primera vez por la Sindicatura de Villa Unión, pero tuvo una derrota estrepitosa ante su adversario político.

Pasaron tres años, que desembocaron en el “tsunami” de Andrés Manuel López Obrador y montados en la ola, a diputados locales y presidentes municipales, como el Químico Benítez.

Motivado por la perseverancia de López Obrador, contiende de nuevo por la Sindicatura, logrando Pepe Osuna, un triunfo arrollador en Villa Unión.

“Es cuando piensa Pepe Osuna que es el momento de ayudar, inspirado en la 4T y el discurso de López Obrador; pero resulta que no fue así, como creía…”, comentan sus paisanos como dando entender que lo habrían frustrado.

Todavía no entraba la fase dos de la pandemia del coronavirus cuando Ríodoce buscó una entrevista con el síndico, pero no hubo respuesta.

—¿No sabes si el síndico ya interpuso denuncia ante las autoridades correspondientes?— se le preguntó a una persona cercana a Pepe Osuna.

—Lo dudo, el síndico no quiere hacer escándalo— respondió lacónica.

En una foto de archivo, aparece el síndico haciendo con sus dedos índice y medio de su mano derecha, la señal del “amor y paz” y/o de la “victoria” en una manifestación por la avenida principal de la Sindicatura de Villa Unión.

No obstante, el “escándalo” de MORENA ya había estallado por Facebook, una de las llamadas “benditas” redes sociales, y el Doctor Juan Torres le había puesto el nombre y el apellido de las máximas autoridades de Mazatlán.

Artículo publicado el 29 de marzo de 2020 en la edición 896 del semanario Ríodoce.