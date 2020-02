OMS eleva amenaza del coronavirus a ‘muy elevada’; AMLO dice que no es ‘tan terrible’

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que aumentó a “muy elevada” la amenaza del coronavirus Covid-19, que en México ha dejado dos casos positivos, uno de ellos en Culiacán y otro en la Ciudad de México.

El virus ha dejado hasta el momento 78 mil personas infectadas en China y más de 5 mil alrededor del mundo.

“Aumenta el número de casos, y el número de países afectados estos últimos días son claramente preocupantes”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que la determinación se ha tomado luego de evaluar el riesgo de propagación a nivel mundial.

“Nuestros epidemiólogos han seguido permanentemente estos acontecimientos y ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propagación y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en todo el mundo”.

Hasta el momento, ya se desarrollan más de 20 vacunas, así como productos terapéuticos. Adelantó que en las próximas semana se esperan los primeros resultados.

‘No es algo terrible ni fatal’: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró durante la conferencia mañanera de este viernes y luego que se dieran a conocer los dos primeros casos en el país, que el coronavirus no es algo “terrible ni fatal”.

“Según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información”, dijo.

Aseguró que México está preparado para enfrentar la situación.

“Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus; en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos”.

“Vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo, diario se va a estar informando. El doctor Hugo López-Gatell va a estar constantemente informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que haya una psicosis de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad. Entonces, decirle a la gente: serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Esos tres elementos”.