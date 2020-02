Vientos de represión en la ciudad del Carnaval

“Son los mismos que desde que llegué (a gobernar) están dale y dale y muchos son de los que corrimos de Morena, y los corrimos por rateros, ustedes saben…”, asegura el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico Benítez.

Serían las 11:50 horas del jueves 20 de febrero, cuando por el pasillo que conduce hacia las oficinas de presidencia, los reporteros preguntaban al presidente municipal de Mazatlán sobre los manifestantes que buscaban el diálogo con él ante las rejas de palacio municipal bloqueadas por los policías municipales.

Momentos antes, en las puertas de cristal, los inconformes como en un acto de catarsis por su incertidumbre, en el inicio del Carnaval Internacional de Mazatlán, titulado “Somos América”, habían gritado a todo pulmón consignas contra las acciones represivas del gobierno “inepto” del Químico Benítez.

El primer edil no solo había minimizado al contingente que marchó desde el mercado municipal José María Pino Suárez hasta la presidencia y que, frustrados los ciudadanos porque Benítez Torres estaba ausente, habrían amenazado con manifestarse en el desfile del Carnaval de la ciudad.

“Bueno si tapan el desfile entonces los vamos a levantar a todos (los manifestantes), sí, (eso) no me preocupa en absoluto”, advirtió el Químico Benítez a los periodistas que le preguntaron sobre esa amenaza inminente.

En recepción, lo esperaban la diputada local por Morena, Adriana Zárate y la doctora Emma Rodríguez Choreño, quienes ante la valla policíaca de la entrada principal habían llegado por la retaguardia para entregarle un documento reclamando derecho de audiencia y el cese a la represión policial.

“Queremos un trato sin discriminación e incluyente de parte del Ayuntamiento de Mazatlán, queremos respuestas y no doble moral, no estamos fuera de la ley”, rezaba una de las mantas colgadas en los barandales del jardín de la explanada municipal, donde otros manifestantes se inconformaban.

Aproximadamente a las 10:15 horas, había arribado la manifestación de ciudadanos de diversos sectores sociales solidarizados con los locatarios gritando indignados “¡¡¡solución no represión, solución no represión!!!”.

En otra de las mantas de la explanada, los morenistas se deslindaban del gobierno del Químico Benítez : “el presidente Luis Guillermo Benítez Torres no cumple la IV transformación; es neoliberal, miente y es un traidor”.

Ante la ausencia de su jefe político, José de Jesús Flores Segura, secretario del Ayuntamiento, hizo un intento de entrevistarse con los manifestantes, pero fue fallido porque los peticionarios querían dialogar directamente con el presidente municipal.

Las palabras traidor, represor, entre otras, habían sido lanzadas de viva voz contra el alcalde, pero los ex funcionarios Raúl Carvajal y Luis Antonio Aguilar Colado, se las repitieron en su cara al secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores Segura, quien aparentaba no mover ningún músculo de su rostro.

Flores Segura les pedía a sus adversarios que se acercaran, porque no escuchaba bien las palabras disparadas como dardos a sus oídos y ponía su oído izquierdo con una palma de su mano amplificando el lóbulo de la oreja.

“¿Qué dices?, es que no te oigo…”, preguntaba el secretario a su colega Aguilar Colado, y éste repetía la palabra que lo etiquetaba de represor.

El interpelado con aparente impasibilidad, en tono conciliatorio y confidencial, replicaba a su indignado ex colega: “Esto (su papel de secretario) dura tres años y (después) vamos a andar (en el gremio) litigando juntos”.

“Químico renuncia el pueblo te ha perdido la confianza”, se leía en otra consigna que reprochaba al destinatario su supuesto alejamiento del otrora lema de campaña del ahora presidente de la República: “primero los pobres”.

Días antes, primero los vendedores ambulantes ubicados alrededor del Pino Suárez habían sido desalojados con las fuerzas policíacas, provocando la inconformidad de los locatarios, por el método represivo utilizado, sin socializar el proyecto de mejoramiento de la imagen del mercado al estilo europeo.

Vendedores ambulantes

Un día antes de la manifestación realizada contra el gobierno municipal, tres ciudadanos fueron detenidos por la policía municipal, turnados al Tribunal de Barandilla y luego liberados, después de extenderles una infracción por estar grabando con su celular la represión policial contra un vendedor ambulante.

“A tres metros estaba el secretario del Ayuntamiento, yo estaba grabando casi enfrente de él, y le hizo señas a un policía, entonces ya de ahí me empezó a agredir el poli; y agredieron a mi hijo y yo fui en defensa de él, nada más, no hicimos nada malo”, denuncia un locatario del mercado José María Pino Suárez.

“Yo creo que no merezco este trato, aquí dejé mi juventud, aquí he trabajado toda mi vida para darle de comer a mis hijos, yo y mi viejita trabajamos lomo con lomo, mano con mano, para sacarlos adelante, entonces yo creo que no es justo”, lamentaba el vendedor ambulante de fruta fresca.

Mientras unos señalaban a José de Jesús Flores Segura, secretario del Ayuntamiento, como instigador de la represión policial, Alejandro Bernal, presidente de los locatarios del José María Pino Suárez, pedía urgentemente la intervención del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

—¿La intervención del gobernador es necesaria?— se le pregunta a Bernal

—Esto ya se volvió una resistencia civil, y no lo dice Alejandro Bernal, estamos todos unidos, esto no es político, eh, es social, se atrevió a golpear a periodistas, se atrevió a golpear a mujeres, qué se espera uno.

El líder de los locatarios sostiene que las autoridades municipales primero movieron a los vendedores ambulantes que estaban alrededor del Pino Suárez, pero que ahora van contra los locatarios establecidos que están pegados, porque ya están midiendo y quieren venir por todo el mercado.

—Algunos locatarios creen que el Químico Benítez viene por el “enrejado” para presumir la reliquia a los turistas— se le comenta a Bernal.

—No, no, pero él (alcalde) viene por todo el mercado. A todos los locatarios nos quiere partir la madre, nos va a chingar a todos, a los 300 locatarios. Ya andan midiendo en souvenirs, en interior y en la planta alta, ya andan midiendo por todo el mercado.

Por su parte, Marielos Bernal, ex dirigente de los locatarios del mercado Pino Suárez, mostraba una imagen en su teléfono celular del supuesto comandante policial que la había querido subir a la patrulla, al mismo tiempo que le gritaba “cállate vieja estúpida” no escondía su indignación.

“Porque esta no es forma de tratar, este comandante de una forma grosera nos empezó a decir cosas a las mujeres, estos golpearon a la señora también. ¿Dónde están los derechos de la mujer? Y aparte trae hombres encapuchados y no debe traer hombres encapuchados en carnaval, por qué los trae encapuchados”, reclama.

Y decidida a enfrentar la adversidad solidarizada con sus compañeros advierte al Químico Benítez: “quisimos diálogo, quisimos negociación, quisimos que nos tomara en cuenta, que nos presentara el proyecto; pero jamás fuimos tomados en cuenta, es más, ni recibidos, así es que nosotros hasta con la vida vamos a defender el mercado, pero aquí no se lo llevan más que pura madre”.

Denuncian locatarios al Químico Benítez por abuso de poder

Integrantes de la mesa directiva de locatarios del Mercado José María Pino Suárez, presentaron una denuncia en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por abuso de poder.

Después de la manifestación del jueves pasado en el Ayuntamiento, a donde la Secretaría de Seguridad Pública envió al menos tres patrullas con elementos antimotines para resguardar la puerta principal del edificio, los comerciantes acudieron ante Elsa Bojórquez Mascareño.

La síndica lamentó que se haya recurrido a los antimotines en lugar de atender a los ciudadanos a quienes ofreció disculpas porque de lo que se trata un gobierno de puertas abiertas, es de darle la oportunidad a la gente de que sea participativa.

“Vinieron para acá los dirigentes locatarios, concesionarios del Mercado Pino Suárez, aquí en la oficina (…) les dije que nos disculparan, que eso no es a lo que venimos, y denunciaron al presidente municipal por abuso de poder, porque no les permite comunicarse”, indicó Bojórquez Mascareño.

En la oficina de la Síndica Procuradora entregaron documentos en los que consta que desde el 1 de noviembre solicitaron audiencia, pero no ha habido comunicación, agregó.

“Quiero ofrecer una disculpa en lo que me toca, me da mucha pena, y ofrezco disculpas porque no veníamos a eso, me da mucha pena con quienes estamos gobernando porque la idea es ser incluyentes y servir, pero vi imágenes donde se ve un letrero de ‘Atención Ciudadana’ y hay como 30 policías antimotines; eso no es Atención Ciudadana, ¿Cómo vamos a atender así a la gente?”, cuestionó.

Los locatarios del mercado ignoran si existe algún proyecto, de buenas a primeras empezó a agredir a la gente y no se sabe por qué, solo lo que ha dicho a la prensa.

El Cabildo tampoco sabe a qué proyecto de remodelación es el que se está realizando, y que empezó al revés, dijo.

“Empezó a agredir a la gente, en lugar de socializarlo, eso no lo ha llevado al cabildo, él (el alcalde) lo está llevando por su cuenta, y esa no es la forma de gobernar de Morena, esa es una forma arcaica de gobernar, eso no somos nosotros”, expuso.

Ante la apertura que siempre ha mostrado la Síndica Procuradora de mantener contacto con la ciudadanía para que exponga inconformidades y presente denuncias, es que los locatarios se acercaron, indicó.

El siguiente paso de la denuncia, es que el Órgano de Control Interno realice una investigación exhaustiva de los hechos, explicó.

—¿Cree que se va a ‘atorar’ ahí? Se cuestionó a la Síndica toda vez que desde que inició la administración ha manifestado su inconformidad con que el alcalde lo mantenga en el cargo ya que es una persona cercana al ex alcalde priista Fernando Pucheta.

—Pues eso lo vamos a ver, la gente se va a dar cuenta.

Se espera que se le dé seguimiento a la denuncia, porque se presentan evidencias, agregó, y ellos pueden hacer la investigación.

“Es algo que nos apena muchísimo, que de manera arbitraria, unilateral (está) queriendo llevar a cabo este gobierno”, lamentó.

Este artículo fue realizado por la periodista Nelda Ortega.

Artículo publicado el 23 de febrero de 2019 en la edición 891 del semanario Ríodoce.