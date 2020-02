Respetará Comuna decisión de mujeres de sumarse al paro nacional, aunque no lo compartan 

El secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, señaló que la comuna respetará la decisión de aquellas mujeres que se sumen al paro nacional llamado “Un día sin nosotras” el próximo 9 de marzo, aún y cuando no estén de acuerdo con esta manifestación.

“El presidente (Jesús Estrada Ferreiro) ya se refirió a ese tema diciendo que él cree que dejar de trabajar no es la mejor forma de pedir que cesen este tema, esa es la postura que tenemos; nosotros vamos a venir a trabajar y cada quien pues será libre de decidir si trabaja o no”, explicó.

Entrevistado al término del desfile por el Día de la Bandera, señaló que no se le descontará el salario a aquellas mujeres que se sumen al paro nacional, haciendo hincapié en no estar de acuerdo con dicha manifestación.

“Quien quiera sumarse que se sume, la expresión no es la mejor manera pero son libres de tomarla”, añadió.

La presidenta del sistema DIF Municipal, Lupita López, señaló que en la paramunicipal se mantendrá el apoyo a las mujeres que quieran formar parte del paro aunque también manifestó no estar de acuerdo.

“Lo que se está haciendo, se está haciendo, vamos a compartir pero DIF en particular, no creo yo… o sea, no vamos a impedir que vayan”.

La también esposa del alcalde Jesús Estrada Ferreiro manifestó respetar al movimiento aunque no estar de acuerdo al 100 por ciento con el paro.

“Estoy de acuerdo con muchas cosas pero muchas tampoco yo las comparto, pero en fin, si es por el bienestar de lo que están haciendo a nivel nacional, estoy de acuerdo”.