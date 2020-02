Propone Irma Eréndira, titular de SFP, paro de hombres el 9 de marzo

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, manifestó que en lugar de que las mujeres se queden “en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa”, sean los hombres los que no trabajen el próximo 9 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria propuso que para “sacudir al país” sean los hombres, quienes en esa fecha se queden en casa y de esta forma “no acosen, no insulten y nos dejen en paz”.

https://twitter.com/irma_sandoval/status/1231093422292951047?s=21

“Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un paro de hombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, escribió Irma Eréndira.