Se suma Beatriz Gutiérrez a la convocatoria #UnDíaSinMujeres

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la iniciativa #UnDíaSinMujeres.

La escritora publicó en su cuenta personal de Facebook una imagen que convoca a realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo con como protesta a los feminicidios y violencia de género.

Ante los feminicidios de Ingrid Escamilla y Fátima, usuarias de redes sociales pidieron detener las actividades en protesta por el incremento de la violencia contra las mujeres en México, de acuerdo a Reporte Índigo.

“¿Qué sería d este país sin las mujeres? ¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres?” son algunas consignas que se han lanzado en redes sociales.

La fecha que se contempla es el próximo 9 de marzo, un día después de la conmemoración del Día de la Mujer.

“El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres, nada no vendas nada”, se pide en la iniciativa.

Mujeres en todo el país han mostrado su apoyo para que se realice el paro.

Ayer, organizaciones de la sociedad civil acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de que atender y disminuir la ola de feminicidios que vive el país no es una prioridad de su Gobierno.

En varias ocasiones, el mandatario federal se ha mostrado molesto ante los cuestionamientos de la prensa sobre los feminicidios que azotan el país.

Incluso, el presidente le recomendó a los grupos feministas protestar sin violencia.

Hace unos días, la escritora expresó que el homicidio de Fátima: “no tiene nombre.

A través de redes sociales, Gutiérrez Müller lamentó la muerte de la menor y envió su pésame a los familiares de la víctima.

“No tiene nombre el rapto y homicidio de la niña Fátima, en Xochimilco. Mi pésame a sus familiares”, escribió Gutiérrez Müller.