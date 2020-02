Se manifiestan por asesinato de Fátima; Sheinbaum se reune con familiares de la menor

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó al Instituto de Ciencias Forenses, donde se reunirá con los familiares de Fátima y supervisará la entrega del cuerpo.

“Se va a hacer justicia (…) Hay una cadena de negligencias en instituciones y para poder cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final”, dijo.

Sonia López, tía de Fátima, cuestionó que la menor encontrada asesinada el domingo dentro de una bolsa, murió porque no se siguieron protocolos, informó Animal Político.

“Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, porque las instituciones no dieron la atención que debían de dar (…) estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó”, cuestionó.

Desde las 08:30 horas de este lunes, vecinos del pueblo de Tulyehualco bloquean la circulación vehicular en avenida Aquiles Serdán, al cruce con la calzada Tláhuac-Tulyehualco, así como los accesos a Milpa Alta en protesta por el feminicidio de Fátima.

Bajo la exigencia #JusticiaparaFátima y #TulyehualcoestádeLuto solicitan la presencia de los alcaldes de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz y de Tláhuac, Raymundo Martínez, pues aseguran que se ha ignorado su demanda de seguridad, reportó Excelsior.

Ello, luego de que este domingo fue reportada la localización del cuerpo de Fátima Cecilia, una menor de 7 años de edad reportada como desparecida el pasado 11 de febrero al salir de la escuela Enrique Rébsamen en la alcaldía de Xochimilco.

La menor fue sustraída por una mujer, que sigue en calidad de desconocida, y por quien la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien brinde datos que coadyuven a su localización.

Por más de cinco horas, los vecinos se han mantenido sobre la vialidada la altura del Jardin de Tulyehualco, a unos metros de la primaria Enrique Rebsamen, para exigir justicia por la menor.