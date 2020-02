Cesan a comisariado ejidal por vender parcela escolar en Los Mochis

La asamblea de ejidatarios del 20 de Noviembre destituyó este domingo (16) al presidente del comisariado, Armando Gastélum Cota al comprobarle la venta de una fracción de la parcela escolar, consumando una estafa a la comunidad.

La asamblea aceptó a Pedro David Moreno como suplente de Gastélum Cota para el periodo 2019-2021.

Unos 130 campesinos aprobaron la remoción en ausencia de su ahora ex líder agrario, quien no se presentó a la asamblea extraordinaria, pero envió una renuncia escrita la cual no fue aceptada.

A Gastélum Cota, los campesinos le documentaron la venta en 1.2 millones de pesos de una hectárea de la parcela escolar a Javier Guzmán Leuffer alterando las actas de asamblea para ello y falsificando protocolos internos del ejido.

Armando Montoya, presidente del Comisariado Ejidal y quien encabezó el procedimiento legal para la destitución, dijo que la base campesina se hartó del abuso de sus dirigentes y destituyo al que los defraudó.

Dijo que el resto de las carteras del comisariado ejidal no fueron tocadas.

Enrique Ayala Carreto, otro de los líderes opositores, comentó que el caso de la parcela escolar será analizado pues se pretende recuperarla.

“Nos reservamos proceder penalmente en contra de Gastélum Cota, su cliente y otras personas involucradas”.