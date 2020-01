Un acto de prepotencia, formar a niños en armas, señala AMLO

El adiestramiento con armas e incorporación de niños a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Chilapa de Álvarez, Guerrero, es un acto de “prepotencia”; les debería dar “vergüenza”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La prepotencia no sólo es de los políticos, eso ya lo sabemos, cómo actúan, se pavonean, pero también eso de formar a niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder humildad”, dijo durante la conferencia mañanera.

“Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada. Hacen ruido, por eso me lo estás preguntando, no de mala fe, sino en las redes sociales y demás, pero vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso”.

Lo anterior luego que se difundiera un video en donde se ven a 19 menores armados, que se unieron a la CRAC.

“Entonces, cuando veo esas cosas les digo: Está bien, porque es una especie de desafío, de demostración, de fantochería, de prepotencia que también existe en los actos de la sociedad”.

Aseguró que la Secretaría se Gobernación está revisando dicho asunto. “Nosotros estamos ateniendo las causas y el fondo. Lo básico es mantener la integración familiar, que no se rompan las familias, se fortalezcan los valores, se atienda a niños y jóvenes.

“Eso se está impulsando y vamos a ver al final cómo nos va en esta competencia para quitarle a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a niños y jóvenes. Que no se convierta, como era antes, a jóvenes en ejército de reserva. Estamos abrazando a niños, a jóvenes con opciones de estudio y trabajo. Desde luego es un proceso, pero estamos avanzando”.

El presidente aseguró contar con información de que “las bandas están enganchando cada vez a jóvenes de menor edad. (Están) desesperados y les vamos a ganar. Nos va a ayudar la gente. La familia es fundamental, es la institución más importante”.

Anticipó que se van a mejorar los contenidos de los libros de texto, “todo lo que es la educación formal va a cambiar. Vamos hacia la valoración de los principios y poner por delante la bondad, desechar el lujo barato, trocas, ropa de marca, todo ese mundo falso, efímero, que no tiene que ver con los valores. La verdadera felicidad es estar bien con nosotros mismos, nuestra conciencia y el prójimo”.