Viral La perrita Eclipse toma todos los días el autobús en Seattle para ir al parque

En Seattle, una perrita llamada Eclipse, se hizo famosa debido a que todos los días toma el autobús para ir a jugar al parque.

En redes sociales hay fotos y videos de la perrita. Su dueño Jeff Young la llevaba al parque a jugar, pero un día cómo no se apresuraba a tomar el autobús, la perra se subió sola y el chofer decidió llevarla, y posteriormente Jeff llegó por ella en otro autobús.

A partir de entonces de acuerdo a Robbie Lauren, una joven que compartió la historia, Eclipse se aprendió el camino de ida y vuelta, y su dueño le permitió viajar sola.

Meet Eclipse😊

She rides the bus in Seattle all on her own.

She has her own bus pass and is a wonderful traveler. If you’re ever in Seattle you may find her on the D line headed to the dog park. 🙏🏼🐶🙏🏼 pic.twitter.com/uYS4UFQau9

