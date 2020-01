Paola Espinosa buscará estar en sus quintos Juegos Olímpicos

La clavadista mexicana Paola Espinosa estará desde la próxima semana en la Ciudad de México junto al equipo del entrenador Iván Bautista preparando lo que será el evento selectivo del mes de marzo, y a su vez iniciando las semanas previas a Tokyo 2020; los que serán sus quintos juegos olímpicos.

“La experiencia de todo lo que me ha sucedido en cuatro ciclos olímpicos, y como lo dices me está sirviendo de una manera distinta, no es que sea más sabia, tengo mucho más experiencia y siento que puedo enfrentar cualquier problema porque ya lo he vivido y porque ya lo he pasado, ahora que soy madre veo desde otro punto de vista las problemáticas que he pasado”, expresó la clavadista para MarcaClaro.

Espinosa Sánchez, reafirmó que este es probablemente el mejor momento en su carrera deportiva; “Estoy feliz, tengo otras cosas que pensar, mi mente y mi cuerpo van a la par, hace mucho tiempo que no me sentía tan bien, estoy lista para intentar lo que vendrá”.

Carlos Padilla le responde a Ana Guevara

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, respondió categórico a Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, asegurando que el programa de recaudación de recursos para cubrir las necesidades de la delegación a los juegos de Tokio ‘no es cooperacha’.

“Llegó una carta a la que estaba haciendo mención Ana Gabriela. Simplemente nos pide el plan de trabajo y en cuanto se estima para que nos pueda dar recursos para los Juegos Olímpicos”, destacó.

El titular del COM ratificó que el organismo no tomará ese presupuesto de 50 millones de pesos al que se refiere el documento que recibió, que sería asignado para gastos del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

“En este momento ya no, no es que estemos haciendo una coperacha como dice, estamos trabajando en serio con un proyecto claro”.

Sobre el programa de recaudación, ratificó que ya se tiene algo superior al 50 por ciento y que la próxima semana se dará a conocer los avances.

