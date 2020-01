En Culiacán la gasolina más cara y en Badiraguato el diésel más barato: Profeco

A nivel nacional en Culiacán se vende la gasolina Magna más cara y en Badiraguato el diésel más barato.

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dio conocer el Quién es quién en los precios, que la gasolina regular el precio más alto lo encontraron en la gasolinera Servicios Sinaloenses, ubicada en Culiacán, que vende el litro en 21 pesos con 48 centavos, “con un margen de tres pesos 54 centavos”; mientras que la más económica en Costo Gas, Centro, en Tabasco, que oferta el litro en 17 pesos con 93 centavos por litro.

“En la gasolina Premium, aquí en la Ciudad de México encontramos el precio más alto, en la Álvaro Obregón, 22 pesos 89 centavos por litro, GPDC Estaciones de Servicio, con un margen de cuatro pesos 21 centavos, mientras que la Premium más económica en Combustibles de la Cuenca del Papaloapan, en Boca del Río, Veracruz, a 18 pesos 58 centavos por litro con un margen de 56 centavos”, dio a conocer durante la conferencia mañanera.

“Diésel, el más caro en San Miguel de Allende, Guanajuato, 22 pesos 3 centavos por litro, Estaciones de Servicio, con un margen de tres pesos 33 centavos; la más económica Súper Servicio Los Mangos, en Medellín de Bravo, Veracruz, 19 pesos con 24 centavos, un margen de 33 centavos.

En gasolina Premium, la más barata, con 18 pesos con 45 centavos por litro fue en Boca del Río Veracruz; la más cara 23 pesos con 19 centavos aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, a 23 pesos 19 centavos.

“Y diésel, el más económico 19 pesos 24 centavos, en Medellín de Bravo, Veracruz, la más cara 23 pesos y un centavo en Badiraguato, Sinaloa”.

En verificación, señaló que atendieron 257 denuncias, 146 visitas o verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar, que fue Latitud Cinco Estrellas en Pachuca, Hidalgo y 13 bombas manguera fueron inmovilizadas en esta semana.

Gas LP

Quién es quién en el precio del gas LP. El gas para tanques estacionarios, lo tiene el más caro Gas Exprés Nieto, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 pesos 40 centavos por litro, un margen de 5 pesos 52 centavos; mientras que el más barato, de 7 pesos 55 centavos por litro lo ofrece la Central de Abastos Tehuacán, en Santiago Miahuatlán, Puebla.

“Sin embargo, ahora nos vamos al gas de cilindros, gas LP para cilindros. El precio más caro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 21 pesos con 11 centavos por kilo; y adivina, adivinador quién es: Gas Exprés Nieto, que ha estado con los precios más altos ya por bastante tiempo, un margen de 9 pesos y 62 centavos por kilo, manifestó.

“Un llamado a Gas Nieto ahí donde opera, sobre todo para los gobiernos o la competencia de Gas Nieto, vamos a ayudarles desde Profeco, en colaboración con todo el gobierno federal para que se extiendan permisos. Me queda claro que en esas plazas Gas Nieto, al no encontrar competencia, le encaja el diente porque en otros lugares sí pueden dar buenos precios, ¿por qué ahí no lo pueden hacer? En eso estaremos trabajando para romper esos minimonopolios a nivel de plaza”.

El precio más bajo, también en Michoacán, de 14 pesos y 39 centavos en Pátzcuaro, Michoacán, Gas Menguc, con un margen de 3 pesos con 4 centavos.

“Treinta y nueve verificaciones en el tema de gas LP a proveedores de este producto, ocho resultaron con infracciones, uno no se dejó verificar, que fue Gas Las Albricias, en San Martín de las Pirámides, Estado de México, que por cierto en un operativo conjunto muy pronto les llevaremos las albricias a ellos porque vamos a hacer con mayor frecuencia estos operativos conjuntos para los que no se permiten verificar, afortunadamente cada vez son menos. Entonces, en lugar de esperar a que se junten muchos, que nos va a llevar ahora más tiempo afortunadamente, pues los vamos a hacer con mayor frecuencia”, detalló.

“Doscientos veinte basculas verificadas, dos fueron inmovilizadas por no estar bien calibradas, seis vehículos inmovilizados de 11 verificados, cero autotanques inmovilizados, los 30 salieron bien de los que verificamos, 19 lotes de cilindro, dos por ciento que lo encontramos con problemas que ponen en riesgo al consumidor, afortunadamente un porcentaje bajo”.