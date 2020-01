Alertan sobre zozobra por desaparición de Seguro Popular

El tema de la desaparición del Seguro Popular por parte del gobierno federal provocó controversia en la tribuna del Congreso del Estado de Sinaloa. PRI , PAN y PAS advirtieron sobre la falta de reglas claras de operación de la nueva institución llamada INSABI que inició su operación éste año.

La discusión se inició cuando la diputada del PRI, Guadalupe Iribe Gascón, subió a tribuna para exigir al gobierno federal destinar los recursos económicos necesarios y establecer las reglas de operación para que el nuevo INSABI, que sustituye al Seguro Popular, entre completamente en operaciones.

Sostuvo que más de un millón de sinaloenses todavía se encuentran en la incertidumbre debido a que este nuevo organismo federal no define su operación, por lo que todavía hay muchas dudas respecto a servicios, cobertura, atención y afiliación.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, demandó se asignen de inmediato los recursos necesarios para que el INSABI funcione de manera adecuada, que se definan reglas de funcionamiento, para con ello frenar el ambiente de zozobra e inseguridad en el que se encuentran muchos mexicanos y sinaloenses, que desconocen qué pasará con su salud y sus enfermos.

La legisladora priísta enfatizó que existe alarma y preocupación en amplios sectores de la población porque a escasos días del arranque del INSABI.

Lamentó que entre los principales problemas que se han registrado está la falta de medicamentos, un déficit en la atención y dudas sobre en la forma de operar del nuevo instituto, el cual inició apenas el pasado primero de enero.

“Éste es un problema muy serio y de alta prioridad. En materia de salud, no se puede fallar. Las enfermedades no esperan. La vida de muchas personas puede estar en riesgo, si no se garantiza la debida atención”, advirtió.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, criticó que el INSABI es una muestra evidente del diseño de una política sin instrumentos para su operación, que está provocando incertidumbre en la población sin seguridad social, y también al personal del sector salud.

Afirmó que el INSABI fue creado sin diagnóstico, sin planeación ni estrategia, por lo que su transición vulnera el derecho a la salud consagrado en la Constitución, poniendo en riesgo de vida a miles de mexicanos que eran atendidos por el Seguro Popular.

El panista expuso que el personal que laboraba en el Seguro Popular se encuentra preocupado ante la posibilidad de que se generen despidos al entrar el nuevo esquema del INSABI, situación que pudiese traer una ola de demandas que generaría a su vez pasivos laborales.

Señaló que aun cuando se ha anunciado que el servicio del INSABI será gratuito, existen ya denuncias como el cobro de 200 pesos por “cuota voluntaria” por consulta de emergencia en el Hospital Pediátrico, o el caso del Hospital Civil de Culiacán que ha dejado de recibir a mujeres embarazadas que busquen dar a luz, hasta no se firme el convenio con el INSABI.

En contraste, la diputada del PAN, Angélica Díaz Quiñónez, expresó su beneplácito por la creación del INSABI que planea la educación médica universal, pero coincidió en que es urgente se establezcan las bases de operación del organismo.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reconoció que es difícil realizar la transformación, pero reconoció el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender a todos los mexicanos en las instituciones de salud.

Expresó que durante muchos años, los mexicanos han luchado por tener un sistema de salud universal para toda la población, independientemente de su condición laboral o clase social, como un derecho de atención profesional médica.